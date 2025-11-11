Slušaj vest

Ognjen Amidžić stigao je na snimanje "Pinkovih zvezda" izuzetno raspoložen, iako će odmah nakon završenog snimanja preći u drugi studio i raditi "Amidži šou".

Njemu ovakav tempo ne smeta, iako je naporan, i kaže da će sutra otići da primi infuziju.

- Danas duplo radno. Radim "Pinkove zvezde" i onda idem u svoju emisiju uživo.

Kako izdržavaš, nešto moraš da koristiš, neke vitamine?

- Vitamine, da, suplemente, ne mogu danas ništa, ići ću sutra malo na infuziju, da se sredim. Pa bude naporno, zato što si, ono, uključen non-stop, jer, evo, Zvezde nam traju oko 5-6 sati, onda pravo na moju emisiju da moramo, ono, još je live, tako da...

Prilično je burno i turbulentno na snimanju Pinkovih zvezda. Šta je ono što mi ne vidimo? Šta se dešava?

- Šta je najluđe, mislim da vi vidite sve. Slično je i iza kamera. Čak možda iza kamera su bolji odnosi.

Foto: Kurir

Stvarno?

- Da, da, da.

Znači da se foliraju pred kamerama?

- Ne, ne, ne. Svi su takvi, ali onda kada imamo tu pauzu za ručak, malo se priča, trudimo se da ostane neka dobra energija. Nema suštinskih sukoba.

A kako se ponašaju Viki Miljković i Zorica Brunclik mimo kamere?

- Pa da, kažem onako kao što i vidite. Mislim, to je to. Mi samo pokušavamo da ostanemo u toj nekoj radnoj atmosferi, u dobrim odnosima i za sad to uspeva. Ali je to vrlo slično, verujte, kao što vidite.

Da li ih Desingerica provocira mimo kamere?

- Pa ne, tu su rasprave. Mislim da je još luđe iza kamera. Kada bi moglo da se snimi, vidi šta se dešava, teme kojima se bave, šta se tu sve otvori, pa to je šou program. Ali ok je, stvarno je ok.

Bilo je mnogo zanimljivo kada je Jelena Karleuša pala.

Foto: Kurir

- Dobro, jeste, to je bilo i simpatično. Hvala Bogu, nije se nešto ozbiljnije povredila, tako da je to ok.

Tvoj zadatak je veoma zanimljiv. Ti se ne mičeš iz svoje stolice.

- Pa za sad. Za sad, jer ovaj... gledam kako se to sve odvija, kako se uspostavljaju njihovi odnosi. Mislim da, prvenstveno u ovoj sezoni gledamo da uspostavimo te relacije. Jer ovde ljudi, svi kad smo mi pričali, počevši od Desingerice, pa i drugih, pa i mene, imamo toliko ideja i mislim da ćemo krenuti jednu po jednu da unosimo i da menjamo, da osvežavamo. Zato što tek sad su ljudi, jer to je bilo turbulentno. "Zvezde Granda" su išle nekad na Pinku, pa sad krenule "Pinkove zvezde", ljudi dugo nisu znali šta je šta, prijavljivali su se po inerciji na staro mesto. E sad se sve više ljudi javljaju i sada i sami oni počinju da shvataju šta je šta, tako da ja se nadam da već u nekom narodnom periodu ćete videti i veće promene, a kažem daj Bože zdravlja i od sledeće sezone ja imam potpuno novi verovatno format.

Ognjen Amidžić stigao na snimanje Pinkovih zvezda Izvor: Kurir

Očekuješ treće dete, kako stižeš da uskladiš privatno i poslovno?

- Pa evo iskreno, pre svega to moram da se zahvalim Mini, ona to sve drži u svojim rukama, ona je preuzela to sve, tako da ja uspevam da idem na posao da radim i to, a ona radi svoj posao, najteži na svetu, ali ga stvarno radi savršeno, tako da uspevam.

Pa kada imaš mladu ženu, to je prednost, je li tako?

- Hvala Bogu, da.



