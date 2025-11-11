Slušaj vest

Muzička zvezda Zorica Brunclik stigla je na snimanje Pinkovih zvezda, gde je član žirija, veoma raspoložena. Čim je izašla iz automobila obradovala se jer ju je na ulazu sačekala studija novinarka Kurira i voditeljka "Pusti brigu" na Kurir televiziji Ljiljana Stanišić.

Nasmejana ju je odmah zagrlila i poljubila.

Zorica Brunclik stigla na snimanje Pinkovih zvezda Izvor: Kurir

- Jao, otkad vas nisam videla. Sklonite to da vas poljubim - zagrlila je i poljubila Ljiljanu, koja je odmah iskoristila priliku da je pita za razlog njenog osmeha.

- Ja sam uvek nasmejana. Mene niko ne ljuti, ja samo ne učestvujem u raspravama - odgovorila je muzička zvezda i ušla u studio.

1/9 Vidi galeriju Ljiljana Stanišić Foto: Zorana Jevtić, Kurir

Sukob Zorice i Viki u Pinkovim zvezdama

Podsetimo, od početka snimanja Pinkovih zvezda između Zorice Brunclik i Viki Miljković sevaju varnice. Njih dve se skoro svaku emisiju prepucavaju i suprotstavljaju mišljenja.

Otkako je Brunclikova svoju koleginicu nazvala „najvećim folirantom u žiriju“, gotovo nijedna emisija ne prođe bez njihovog prepucavanja i tenzije za žirijskim stolom.

Podsetimo, Zorica i Viki tokom komentarisanja jednog od kandidata, spomenule su i svoje partnere.

- Pevački drugu pesmu nisi doneo kako treba. Imaš prave mentore gde možeš da odabereš i da pametno radiš. Ja ne bih da pričam o najboljim kandidatima. Zorica i ja imamo producente u svom timu, pa ćemo da vidimo ko će šta da uradi - rekla je Viki.

- Ja imam profesora - dodala je Zorica.

1/5 Vidi galeriju Zorica Brunclik Foto: Kurir

- I ja imam profesora - izjavila je Viki.

- Ne bih ja da ih poredim... Moj je sigurno najbolji - govorila je Brunclikova.

- Izvini, tebi je tvoj najbolji, moj je najbolji - rekla je Viki.

- Moj je sigurno najbolji, ne za mene, moj profesor je dvostruki prvak Evrope, moraš da budeš objektivna - odbrusila je Zorica.

- Okej, ja to poštujem, ali ne možeš da ne poštuješ druge - ljubazno je rekla Viki.

- Ne možeš da porediš svog muža sa mojim mužem, pričamo kao umetnika i instrumentaliste, to ne dozvoljavam u mom prisustvu - rekla je Zorica.

- Ja Zoričinog muža poštujem iznad svega. Poštujem Kemiša kao producenta, kao umetnika, kao harmonikaša - govorila je Viki.