"MI SMO SAD GLUMCI" Bosanac o svađama među članovima žirija Pinkovih zvezda! Progovorio i o svom honoraru
Dragan Stojković Bosanac iskoristio je vreme pred početak snimanja "Pinkovih zvezda" da porazgovara s novinarima.
U jednom trenutku potegla se tema o njegovom honoraru u ovom formatu, što je on prokoemntarisao na duhoviti način.
- Imam penziju, ne može biti bolje. Ovde imam sto evra, 11.000 dinara, dosta je. Ovo je kao petina dobre penzije.
Šta kupite za tih sto evra?
- Malo margarina, malo parizera, malo ljute papričice i hleba.
Imate li za gorivo?
- Ovde se vozim.
Da vas pitam za neke aktualne teme vezane za "Pinkove zvezde". Najzanimljivije su nam ove vaše rasprave u takmičenju. Kako vi na to gledate? Šta se dešava iza kamere? Da li je to samo za potrebe snimanja?
- Mi smo sad glumci.
Ko je najbolji glumac?
- Ja samo čekam kada će me pozvati da odigram neku rolu.
Zorica Brunclik je rekla da Viki za mentora uzimaju kandidati iz Bosne jer je ona organizovala audiciju u Sarajevu. Kako vi na gledate?
- Ja?
Pa da, vaš komentar.
- Ja ne trebam da to gledam.
Mi gledamo, a vaš komentar.
- Učesnik nema pravo da komentariše.
Ali imate pravo na mišljenje.
- Imam, koje ne bih iznosio.
A zbog čega?
- Zato što želim da budem fini.
E pa dobro, i to poštujemo. Naše je da pitamo. Interesantno nam je bilo kad je Jelena Karleuša pala pored vas. Kako joj vi niste pomogli?
- Pa pored mene, obično, ko god sedne, on padne. Ne bi o sebi, ali moram. Je li tako?
Desingerica, čini nam se, sve vas više i više ceni i poštuje. Uvažava vaše mišljenje, iako vam se usprotivi kad kad.
- Dobar je to učenik.
Kako vi gledate na trenutnu popularnost Jakova Jozinovića?
- Ja ne znam ni ko je Jakov, a još manje ko je Jozinović. Ja to gledam kao na dobru saradnju Hrvatske i Srbije. Jer imali smo mi Prijovićku u Zagrebu, i bio sam i ja pre nedelju dana u Lisinskom, tri i po hiljade ljudi, gde sam vrlo uspešno nastupio. Niko mi nije dobacio pogrešno, niko ništa. Eto, mi se sad revanširamo Hrvatskoj i ovde u Beogradu i to je sasvim u redu. Mene raduje da se naši odnosi razvijaju u pozitivnom smeru.
Bliži se Nova godina, hoćete li raditi ili uživati?
- Da vam kažem, ja ne insistiram, trebao sam otići u Ameriku, međutim ispustio sam ovu godinu. Najverovatnije ću sa suprugom negde na more, ako se budemo mogli pouzdati u vremenske prognoze, ili ćemo pošto je sad to u trendu u Dubaju. Stavićemo plakat, pa ćemo u Konjic.