Slušaj vest

Dragan Stojković Bosanac iskoristio je vreme pred početak snimanja "Pinkovih zvezda" da porazgovara s novinarima.

U jednom trenutku potegla se tema o njegovom honoraru u ovom formatu, što je on prokoemntarisao na duhoviti način.

- Imam penziju, ne može biti bolje. Ovde imam sto evra, 11.000 dinara, dosta je. Ovo je kao petina dobre penzije.

Šta kupite za tih sto evra?

- Malo margarina, malo parizera, malo ljute papričice i hleba.

Imate li za gorivo?

- Ovde se vozim.

Da vas pitam za neke aktualne teme vezane za "Pinkove zvezde". Najzanimljivije su nam ove vaše rasprave u takmičenju. Kako vi na to gledate? Šta se dešava iza kamere? Da li je to samo za potrebe snimanja?

Foto: Kurir

- Mi smo sad glumci.

Ko je najbolji glumac?

- Ja samo čekam kada će me pozvati da odigram neku rolu.

Zorica Brunclik je rekla da Viki za mentora uzimaju kandidati iz Bosne jer je ona organizovala audiciju u Sarajevu. Kako vi na gledate?

- Ja?

Pa da, vaš komentar.

- Ja ne trebam da to gledam.

1/5 Vidi galeriju Dragan Stojković Bosanac Foto: Kurir

Mi gledamo, a vaš komentar.

- Učesnik nema pravo da komentariše.

Ali imate pravo na mišljenje.

- Imam, koje ne bih iznosio.

A zbog čega?

- Zato što želim da budem fini.

E pa dobro, i to poštujemo. Naše je da pitamo. Interesantno nam je bilo kad je Jelena Karleuša pala pored vas. Kako joj vi niste pomogli?

Foto: Boba Nikolić

- Pa pored mene, obično, ko god sedne, on padne. Ne bi o sebi, ali moram. Je li tako?

Desingerica, čini nam se, sve vas više i više ceni i poštuje. Uvažava vaše mišljenje, iako vam se usprotivi kad kad.

- Dobar je to učenik.



Kako vi gledate na trenutnu popularnost Jakova Jozinovića?

- Ja ne znam ni ko je Jakov, a još manje ko je Jozinović. Ja to gledam kao na dobru saradnju Hrvatske i Srbije. Jer imali smo mi Prijovićku u Zagrebu, i bio sam i ja pre nedelju dana u Lisinskom, tri i po hiljade ljudi, gde sam vrlo uspešno nastupio. Niko mi nije dobacio pogrešno, niko ništa. Eto, mi se sad revanširamo Hrvatskoj i ovde u Beogradu i to je sasvim u redu. Mene raduje da se naši odnosi razvijaju u pozitivnom smeru.

Foto: Boba Nikolić

Bliži se Nova godina, hoćete li raditi ili uživati?

- Da vam kažem, ja ne insistiram, trebao sam otići u Ameriku, međutim ispustio sam ovu godinu. Najverovatnije ću sa suprugom negde na more, ako se budemo mogli pouzdati u vremenske prognoze, ili ćemo pošto je sad to u trendu u Dubaju. Stavićemo plakat, pa ćemo u Konjic.