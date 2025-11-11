Slušaj vest

Iako ga roker nije poznavao imao je samo lepe reči za preminulog muzičara, rekavši da je o njemu stekao sliku zahvaljujući Mariji.

"Pričala je o njemu afirmativno"

- Nisam imao priliku da upoznam gospodina, ali Marija dok je bila u žiriju nam je pričala vrlo afirmativno, naravno o svom ocu i svojoj majci, ali anegdote su uvek dolazile od strane gospodina Rajka. Ja sam joj izjavio saučešće putem poruke, pokušao sam da je dobijem, ali pretpostavljam da je pakao u njenom životu tako da, čućemo se, naravno da ćemo je zvati. Cela ekipa odavde joj je izjavila saučešće, na ovaj ili onaj način - rekao je i dodao:

- On je bio kragujevačka legenda bubnjar, koji je bio beskrajno talentovan za razliku od bubnjara koji su d******e kako se to u žargonu kaže. On je bio čovek koji je uvek bio raspoložen za zezanje tako da i sa te strane je bio kragujevačka legenda - prokomentarisao je David.

Sahrana u Kragujevcu

Podsetimo, juče je sve zatekla vest da je Marijin otac Rajko Šerifović preminuo posle teške bolesti, a pevačica se na Instagramu oprostila od oca vrlo emotivnim rečima.

Rajko Šerifović biće sahranjen u sredu, 12. novembra, u Kragujevcu.

