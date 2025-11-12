Slušaj vest

Za Davora Štefaneka ne može da se kaže da je običan muškarac. On je svojoj supruzi Dolores velika podška u svakoj životnoj situaciji, ali i šopigu. Par je viđen u ponedeljak posle podne u jednom beogradskom tržnom centru kako uživa u kupovini.

Zajedno u svakoj situaciji

1/5 Vidi galeriju Davor Šetfanek u šopingu sa suprugom Foto: Paparazzo Kurir

Vreme samo za njih dvoje

Oni su proveli nekoliko sati u opuštenoj kupovini, razgledajući najnovije kolekcije u radnjama poznatih modnih brendova. Popusti još uvek nisu počeli, ali cene njih dvoje ne gledaju. Šta im se sviđa, oni to i pazare.

U ležernom izdanju, poznati srpski rvač i olimpijski šampion je strpljivo pratio suprugu dok je birala garderobu, a zatim su zajedno svratili na kafu u jedan od kafića u okviru centra. Dobro raspoloženje i osmesi nisu izostali, što pokazuje da supružnici uživaju u svakom zajedničkom trenutku, daleko od sportskih borilišta i svakodnevnih obaveza.

Uvek na strani nežnijeg pola

1/5 Vidi galeriju Davor Štefanek zna šta dame vole Foto: Kurir TV, Dragan Kadić, Sportski Savez Srbije

Žena mu je na prvom mestu

Gostujući u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji Šetfanek je otkrio da mu je supruga najveća podrška i da njih dvoje tačno znaju kako provode vreme zajedno.

Štefanek je jedan od najuspešnijih srpskih sportista, osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine, a danas aktivno učestvuje u promociji sporta i radu sa mladima.