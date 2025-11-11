Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara stigla je na snimanje "Zvezda Granda" u zanimljivom sportskom izdanju, a odmah je otkrila u čemu se

bolje oseća.

- Zavisi kako žena iznese. Ja više volim sportski, ali ovako, sportski-elegantno. Ne znam šta muškarci vole, kod mene sve vole.

Haos. Vole i muškarce i haljinama. Ja nikad nisam imala biseksualca - rekla je Dara.

"Sve mi je kao u apoteci"

Progovorila je o novim pesmama.

- Pesma će biti kad bude gotova. Planirala sam da bude megahit. Videću, kad se malo situacija smiri. Za Novu godinu ću znati

sutra - rekla je.

Otkrila je šta misli o unajmljivanju kućnih pomoćnica.

- Ko može sebi da omogući, zašto da ne. Ja sam dobar organizator, recimo, kad sam rodila Kostu, imala sam pomoć baki i deki,

tetke. Velika smo porodica, nisam morala da razmišljam o kuvanju, pelenama i garderobi. Kod mene kući je sve tip-top sređeno,

ali nisam ja sređivala, ja to organizujem. Ali ako nema kućnih pomoćnica, ja to sredim. Sve mi je kao u apoteci - otkrila je, te dodala

da ima poveranje u svoje radnike:

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: ATAIMAGES

- Nikad niko ko je radio kod mene nije iznosio detalje iz kuće. To su kao moji članovi porodice. Znaju više nego ja. Ja nazovom, pita

gde mi stoji, oni nađu.

"To sve košta"

Trudi se oko svake emisije.

- Ja svaki dan dolazim iz Novog Sada u Beograd u devet ujutru da bih se šminkala, pravila frizuru, sređivala. To želim zbog sebe i

zbog publike, ne želim da me publika vidi nesređenu, moja publika to zaslužuje. To sve košta, ali nije sve u parama. Imam ja

jednostavnih stvari koje ne koštaju mnogo, ali izgledaju moćno. To sam baš juče skrenula pažnju nekim takmičarkama u

"Zvezdama Granda" jer izgledaju kao tetke jer su se tako obukle. Nije to do para, možeš da obučeš najednostaviju crnu haljinu i da

izgledaš super.



Otkrila je i šta joj fali, a da ne može da kupi novcem.

- Malo sna, malo spavanja, odmora. Ali idem sad opet u decembru u Dubai. Tamo ću spavati i uživati - rekla je.

Foto: Shutterstock

Osvrnula se na izjave Nataše Bekvalac da je zbog koncerta u Areni zapostavila porodicu.

- Natašu Bekvalac mnogo pozdravljam, preslatka mi je. Moram da pohvalim njen album. Odličan je. Negde je rekla da bi mi bila

dobra prija. Kosta i ja smo se smejali. Nataša je moja Novosađanka, ja je podržavam. Kosta i Hana su išli zajedno do petog razreda

u školu, znaju se iz škole. Nisam ga pitala šta misli (smeh) - rekla je, pa dodala:

- Koncerti su takva odricanja, to nije normalno. To je takav stres. Baš veliki stres. Da smo mi pevačice kao u svetu, da samo

dođemo i sve organizovano, to bi bilo top. Ali kod nas nije tako.





Kurir/Republika