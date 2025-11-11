Slušaj vest

Viki Miljković privukla je pažnju na snimanju Pinkovih Zvezda i to svojim besprekornim modnim izdanjem. Na snimanju nove epizode emisije pojavila se u elegantnom odelu koje je savršeno istaklo njen sofisticirani stil.

Viki Miljković totalno promenila stil odevanja Izvor: Kurir

Može da parira svetskim damama

Ona je u studio u Šimanovce stigla pre Jelene Karleuše, Dragomira Despića Desingerice, Dragana Stojkovića Bosanca i Zorice Brunclik. Muzička zvezda je otišla u svoj apartman gde se spremala za snimanje. Naša ekipa je tom prilikom bila na licu mesta.

Kada se pojavila na setu, primetili smo da je ovoga puta odabrala moderno krojeno odelo u svetloj nijansi, koje je uz diskretne detalje i aksesoare delovalo izuzetno otmeno. Celu kombinaciju upotpunila je frizurom sa blagim talasima i svedenom šminkom, čime je postigla savršen balans između poslovne elegancije i ženstvene sofisticiranosti.

Ima svoj stil

Pre nego što je sela u vruću stolicu pozirala je na sceni kojom se prošetala kao na modnoj pisti.

Publika i kolege iz žirija nisu krili oduševljenje njenim izgledom, a mnogi su se složili da je Viki i ovoga puta pokazala da ima nepogrešiv osećaj za stil jednostavno, dama sa stavom i ukusom!