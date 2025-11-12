Slušaj vest

Jelena Karleuša ponovo je pokazala da je neprikosnovena kada je reč o stilu i scenskoj pojavi! Pevačica se na snimanje muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" pojavila u kratkom roze šortsu i neobičnim čizmama, u potpunosti u duhu „Barbie“ estetike.

Uvek u centru pažnje

JK kao Barbi Izvor: Kurir

Modna ikona domaće scene

Kombinaciju je upotpunila uskim duksom u istoj nijansi, a ceo izgled zaokružila dugačkom plavom kosom i besprekornom šminkom. Kao i uvek, Karleuša je izazvala lavinu komentara  od oduševljenja do neverice.

- Kao Barbika!, Samo Jelena može ovako da izgleda!, i Svetski nivo mode! bili su samo neki od komentara iza scene koji su se mogli čuti kako do kandidata tako i do predstavnika medija. 

Jk stvara trendove

JK kao barbi 2 Izvor: Kurir

Jelena je poznata po tome da bez straha eksperimentiše sa modom, a ovo izdanje samo je još jedan dokaz da je njen stil uvek korak ispred trendova. Ona je odavno dokazala da scena nije samo mesto za pevanje, već i modna pista na kojoj se granice pomeraju. Njena sposobnost da se obuče za scenu postala je njen zaštitni znak jer svaka kombinacija pažljivo je osmišljena da izazove reakciju, da ostavi utisak i da se pamti.

Bez obzira da li nastupa na velikom koncertu, u televizijskom studiju ili na nekoj bini, JK zna kako da spoji umetnost, modu i muziku u jedinstven vizuelni doživljaj. Njeni scenski kostimi često su hrabri, futuristički i glamurozni, sa jasnim pečatom samopouzdanja i beskompromisnog stava.

Karleuša sarađuje sa domaćim i svetskim dizajnerima, ali i sama učestvuje u kreiranju svojih izdanja, vodeći računa o svakom detalju od materijala i kroja, do šminke i frizure. Upravo ta posvećenost čini da svaka njena pojava na sceni izgleda kao trenutak iz svetske pop produkcije. Za JK, moda nije samo odeća, to je način izražavanja, borba za individualnost i poruka da žena može da bude jaka, odvažna i svoja.

