Slušaj vest

Pevačica Ana Marija Smiljanić proslavila se učešćem u rijaliti programima gde je imala veoma turbulentnu vezu sa rijaliti učesnikom i voditeljem Filipom Đukićem. Ana je pre nekoliko godina govorila i o odnosu sa bivšim fudbalerom Vladimirom Volkovim.

Ana Mariju Smiljanić i Volkova tada je paparaco uslikao u centru grada, a ona je nakon toga rekla da joj je sportista slao preteće poruke.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Volkov Foto: Dragana Udovičić, Privatna Arhiva

- Volkov i ja smo se viđali dok je bio sa Sandrom. On je psihopata, lagao je i nju i mene. Misli da sam ja namestila da nas uslikaju, a to nije tačno. Vidim da se pomirio sa Sandrom. Neka budu srećni zajedno, pošto osoba kakva je on mene apsolutno ne zanima - rekla je pevačica tada za "Svet".

Skandal sa bivšim

Podsetimo, Ana Marija je nedavno iznela teške optužbe na račun bivšeg partnera sa kojim ima dete, a kojeg je krila od javnosti.

- Pokušava da mi poremeti posao, zove moje kolege, gazde klubova, preti ljudima da ja ne bih pevala nigde po gradu. Ja dete sama hranim, on nas hoće da ostavi na ulici i da me uništi. Od toga nema ništa! - rekla je Marija Ana tada i dodala:

1/12 Vidi galeriju Pevačica Ana Marija Smiljanić proslavila se učešćem u rijaliti programima gde je imala veoma turbulentnu vezu sa rijaliti učesnikom i voditeljem Filipom Đukićem Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

- Čovek me je pokrao, dužan je i meni i mojim prijateljima. Juri ga pola grada zbog dugova. Saznala sam da nekom čoveku duguje 60.000 evra. Sad je našao neku babu od 50 godina. živi kod nje, troši njene pare i vozi njen auto. Sa njom je samo zbog para jer nema prebijane banke. Koristio je kokain i to ga je potpuno uništilo. Pucaju ga kompleksi jer sam jača od njega u svakom smislu. Kad je video da ne može da se nosi sa mnom, on je počeo da pravi probleme i vratio se svom starom životu... Svi mu se smeju, ja sam ostala samohrana majka, sama brinem o našem detetu, a on na sve to pokušava da mi se umeša i u posao preteći gazdama lokala da ja ne bih nastupala i zarađivala.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: