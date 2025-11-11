Slušaj vest

Pevačica i tekstopisac Dunja Ilić otvoreno je progovorila o najtežem periodu u svom životu, trenutku kada je izgubila oca, uspešnog biznismena. U potresnoj ispovesti otkrila je kako je podnela njegovu smrt, ali i kroz šta je prolazila kada su je mnogi, u naletu glasina i osuda, napadali i optuživali da je ona kriva za njegovu smrt.

Pisali su mi:Ubila si oca

-To što se pisalo, mene nije pogodilo ni najmanje. Posle toga sam imala situacije da su mi pisali: ‘Ubila si oca.’ Mene to ne zanima, a objasniću i zašto. Bila sam u takvoj poziciji da sam imala dva dana da mi bude teško, a posle toga nije smelo da mi bude teško. U to vreme sam bila u Italiji. Nisam imala vremena da tugujem, i mislim da sam, od cele porodice, ja to najbolje podnela, iako sam bila najbliža s njim. Majka mi je saopštila tragičnu vest. Rekla sam joj da sam ga zvala i da je nedostupan, a ona mi je tada rekla da je preminuo i počela da plače - rekla je Dunja u emisiji Pretres.

Otkrila da li je majka potegla nož na nju

- Nije istina, to je bila jedna situacija da se nas dve jesmo, nismo se fizički obračunale, ali je bilo dosta burno. Nije istina da je potegla nož na mene, nisam je ujela. Nije baš došlo dotle, ali jeste nastala ozbiljna drama - rekla je Dunja.

Evo kako je završila na ulici

-Prodala sam sve i završila na ulici dve nedelje. Na kraju sam se nekako naterala da odem u policijsku stanicu, oni su pozvali roditelje. Odveli su me u Srbiju, -prisetila se Dunja.Tokom gostovanja u emisiji Pretres, Dunja se osvrnula i na jednu situaciju koaj se desila nedavno:

-Ono što je mnogo smešno, setila sam se da sam rekla drugu pre možda dve nedelje. Pošto sam se selili, i ti i ja kad smo se dogovarali za emisiju…Rekla sam ti: „Ja sam u selidbi, ja sam bolesna, primam infuzije, selim se, ne znam više gde ću.“ Ja sam toliko bila iznervirana više.Taksi me vozi iz Vranja u Beograd. ja moram da pakujem, ovo je lomljivo, ovo je ovakvo. I ja pozovem druga i kažem mu: „Ogi, znaš kako je lepo biti beskućnik! Ne moraš da misliš ni o čemu, hranu ćeš svakako nekako naći. Naćićeš negde da spustiš glavu. Znaš ti kako je slobodno i lepo u odnosu na sve ovo.“ Tako da ni u tome nisam našla nešto strašno- ispričala je Dunja Ilić.

Uživala u luskuzu, a onda sve krenulo nizbrdo

Do pre nekoliko godina Dunja je uživala u luksuznoj vili u Beogradu, imala privatnog vozača i svakodnevno trošili na hiljade i hiljade evra. O njenom raskalašnom životu pisali su svi mediji u regionu, a nakon očevog bankrota pobegla je iz zemlje.

- Moje odrastanje bih opisala, ja sam u stvari uvek želela da budem ta srednja klasa, jer odrastanje sa telohraniteljima, vozačima, dadiljama... Ja sam bežala sa časova da bih išla kući autobusom kao ostala deca. Nekako bih volela da moje dete ima sutra normalno odrastanje, tako da, moje detinjstvo nije bilo lako zbog sve te kontrole... Meni je trebala sloboda i ja ceo život žudim za slobodom. Kada pišu ljudi: "Ona nije stabilna jer se seli stalno", ja ne smatram da nisam stabilna zbog toga, nego kada sam napokon slobodna, valjda tek sada nadomešćujem to što sam imala barijere. Meni to bogatstvo nije donelo ništa dobro. Što se tiče karijere, ja nisam bila spremna za to u tom trenutku. Ima devojaka koje sa 18 godina mogu da podnesu sve to, ja nisam. Ja sam užasan tremaroš i kada bi trebala da dajem intervju ili da idem u emisiju, ja sam uvek posegnula za alkoholom. Tako da je to postalo totalno destruktivno, možda i jeste bio moj put da se bavim muzikom, možda kao tekstopisac ili bilo šta, ali mislim da sa 18 godina nisam bila spremna za to. Da, pisala sam sama svoje tekstove. Koliko god da je ljudima delovalo da ja svojim potezima molim za pažnju, kao novina ili nečega, nikada nisam bila takva. Videla sam da se polako otima kontroli cela ta situacija sa alkoholom i želela sam da se pozabavim time - rekla je Dunja.

- Nisam imala dovoljno pažnje, ali sam imala dovoljno ljubavi. Ne volim da me ljudi doživljavaju kao žrtvu, to mi je grozno. Nikada nisam rekla da me nisu voleli, pa da sam ja ispaštala ili da sam se navukla na alkohol što me roditelji nisu voleli...Pisali su i da mi je majka otišla, kada sam imala 15 godina, sa nekim klincem u Monte Karlo, tako nešto. Ona je nekako tip žene koji je toliko posvećena porodici, kao da ima taj neki napuljski sindrom, koliko su oni posvećeni porodici, njoj je nepojmivo da se udaje posle razvoda i tako dalje... Mnogo su radili i kada si u tolikom biznisu, mnogo moraš da radiš - rekla je Dunja.

