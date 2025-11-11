Slušaj vest

Muzičar i pevač Buda Savić iznenada je umro u 47. godini, a od njega se oprostila njegova supruga, pevačica Marija Savić.

Ona je objavila njihovu zajedničku sliku i napisala:

Buda Savić umro
Buda Savić umro Foto: Printscreen Instagram

- Nekada, negde, opet ćemo biti zajedno - napisala je slomljena Marija uz emotikon srca i goluba.

Od njega se opraštaju i mnogobrojne kolege, a u javnosti se on uglavnom predstavljao zajedno sa suprugom.

Buda Savić umrlica
Buda Savić umrlica Foto: Printscreen Instagram

Sahrana će se obaviti u sredu, 12. novembra na lokalnom groblju.

Kurir.rs

