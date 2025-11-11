Slušaj vest

Bora Santana tvrdi da je novi dečko Milice Kemez bio na njihovoj svadbi i da je razočaran što je zaveo njegovu, sada već bivšu ženu.

Bora Santana je u Zadruzi 9 Eliti otkrio koliko ga je pogodila vest da je Milica Kemez u vezi sa nekim ko mu je bio blizak.

"Mi smo počeli da se družimo pre tri godine i baš sam ga zavoleo. Bio mi je na svadbi, jedini od prijatelja koji je prisustvovao venčanju u crkvi. Uvek sam mu dovodio normalne devojke, bio je i sa Minom… Ne mogu da verujem da je to uradio", rekao je Bora, ne krijući razočaranje.

"Milica ga je stalno pljuvala"

Odmah se u raspravu umešala i Mina Vrbaški, koja je stala na Borinu stranu:

"Ja mogu ruku da dam da on to nije uradio, Milica ga je stalno pljuvala. Zgrožena sam, sve najgore imam da kažem o njemu, izjavila je ona".

Bora je potom otkrio da sumnja da su njegova bivša supruga i njegov prijatelj već duže vreme imali kontakt.

"On se vratio sa Kopaonika dva dana ranije da bi išao na njen rođendan. Sad mi je sve jasno. Meni prolazi kroz glavu koliko su me lagali, možda su sve unapred dogovorili. Sumnjam da me varala i tokom braka", izjavio je Bora.

Milica Kemez nedavno uhvaćena s ovim dečkom

1/5 Vidi galeriju Milica Kemez uhvaćena sa novim dečkom Foto: Paparaco Lov

Podsetimo, voditeljka RED TV-a i bivša zadrugarka Milica Kemez nedavno je s ponosom otkrila da je ponovo srećna u ljubavi, samo mesec dana nakon razvoda od Bore Santane, njeno srce je osvojio novi muškarac, s kojim ju je uslikala ekipa emisije Paparaco Lov,

- Istina je, ali nije istina za mesece. Neću otkrivati koliko je prošlo, to je moja intimna stvar. Istina je da sam srećna i poštovana - istakla je Milica nedavno u ''Magazinu In'' i uporedila svoj trenutni emotivni odnos sa prethodnim:

- Razlikuje se toliko da ne bih poredila, neuporedivo je. Ne bih pričala o tome. Moj sadašnji partner je velika podrška, voli me i poštuje me i vidi sve moje kvalitete na koje sam ja odavno zaboravila - otkrila je Kemezova tom prilikom.