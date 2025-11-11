Slušaj vest

Bivša učesnica "Zvezda Granda" Jovana Bajs otkrila je da je prošla kroz težak period kada je u prvoj trudnoći imala spontani pobačaj. Ona sada otvoreno govori o periodu kroz koji je prošla uz podršku najbližih.

Pevačica je u emotivnoj ispovesti otkrila je da u početku ništa nije ukazivalo na rizičnu trudnoću, te da je sve delovalo savršeno.

- Ostala sam trudna željeno i, naravno, kao svaka žena, osećala sam se prelepo i presrećno. Na prvom pregledu još uvek se nije videla srčana radnja, a trebalo je da se vratimo posle nedelju dana. Pošli smo kod mojih roditelja da im saopštimo lepe vesti, ali svega pola sata kasnije doživela sam spontani pobačaj - prisetila se Jovana.

Dodaje da je u tom trenutku već imala krvarenje, ali da su joj lekari rekli da to „može da se desi“ i da je u pitanju „prirodna selekcija“.

- Svi rezultati su bili dobri, ali sudbina je, očigledno, imala drugačiji plan - ispričala je pevačica.

Nakon ove teške situacije, porodica i suprug bili su joj najveća podrška.

- U tom momentu sam videla da sam izabrala stvarno dobrog čoveka sa kojim ću da osnujem porodicu. Iz tuge sam prešla u zahvalnost. Moja porodica se okupila i ujedinila. Shvatila sam da sam, uprkos svemu, blagoslovena - priznala je Jovana.

Danas ima sina kojem je dala ime koje se retko čuje u Srbiji

Iako se plašila da ne doživi istu bol, ubrzo je ponovo ostala trudna.

– Imala sam strah, ali sam bila u miru. Saznala sam da sam trudna tokom odmora, kada me je zaboleo stomak i sve me podsetilo na prošlu situaciju. Moj suprug je bio moja najveća podrška – otkrila je pevačica.

Po povratku sa odmora, zajedno su posetili manastir Ostrog, gde je pronašla duhovni mir. Danas Jovana Bajs sa osmehom govori o svom sinu, kojem je dala simbolično ime – Dar.

- Nakon svega što sam prošla, on je moj pravi dar sa neba - zaključila je pevačica.

