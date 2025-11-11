Slušaj vest

Nakon što su u javnost dospeli skandalozni detalji o navodnoj Cecinoj vezi sa pripadnikom "zemunskog klana", Mira se prisetila teških trenutaka iz perioda kada je njena sestra takođe prolazila kroz najtežu fazu bolesti, a Ražnatovićka istovremeno presnimila njihov zajednički duet.

"Ja sam mislila da ona mene voli"

- Ja se, inače, ne bavim tuđim privatnim životom, niti likom, niti delom, ali vreme je da se kaže istina. Cecina izjava o kraju našeg prijateljstva pojavila se baš u trenutku kada sam ležala pored sestre, koja je bila u četvrtom stadijumu bolesti, dok sam joj lepila flastere protiv bolova. Taj tekst je izašao tada. Prolazi nekoliko dana, ja ponovo ležim pored sestre, masiram je, hranim... a meni gori telefon. Moja sestra pita šta se dešava, ja se sklanjam u kupatilo, na sprat, pokušavam da sakrijem, ali ona primećuje da nešto nije u redu. Ubrzo uzima telefon i vidi na društvenim mrežama da je Ceca objavila naš duet "Ne računaj na mene" u verziji s Majom Berović. Moja sestra tada počinje da plače - a tu suzu joj nikada neću oprostiti - ispričala je Mira u podkastu Bokja 13 i dodala:

- Ne mora Ceca da žali moju sestru. Mi smo tada već prekinule da se družimo, tačnije, ja sam taj odnos prekinula. Ali, Ceca nije došla da me obiđe na Onkologiji, kao prijatelj. Dok sam ležala tamo, ona se nije pojavila. Ja sam mislila da ona mene voli, da je ona moj prijatelj. Ona mene nikada nije volela, nikad nije bila moj prijatelj. Nije mi izrazila ni saučešće, niti treba. Ne želim joj da ikada oseti jedan miligram bola koji sam ja doživela.

Ceca neće komentarisati

PR tim Svetlane Ražnatović nam je saopštio da pevačica neće komentarisati izjavu Mire Škorić kao ni izjave Bokija 13.

