Naime, kontroverzna nišlijka je bila smeštena u jednom od hotela koji se nalaze u gradu, gde je uzvodila svoj perfomans. Iako su sve vreme uz nju bili majka Marija Kulić i njen tadašnji dečko Nenad Macanović kako Miksi ne bi napravila neki skandal, situacija sa rijaliti zvezdom je tada je izmakla kontroli.

Vršila nuždu gde je stigla

Kako je pisao Kurir, rijaliti zvezda je tada napravila skandal, ali je prevazišla i samu sebe. Kulićeva je nakon tezde, otišla u smeštaj, gde je boravila i napravila neviđeni haos.

Ona je vršila nuždu gde je stigla, a kada je trebala da napusti hotel, čistačice su neurednost i aljkavost prijavile menadžeru hotela, koji je brzo reagovao i zahtevao od Nišlijke s obzirom na okolnosti da dodatno plati čišćenje sobe i prostorija gde je vršila nuždu.

Majka Marija o zdravstvenim problemima

Marija Kulić muku muči sa dva zdravstvena problema, zbog čega je bila primorana da potraži stručnu pomoć.

- Jako mi je teško, kao da nosim neki teret, kao cigle da nosim na glavi, tako osećam težimu. Slaba mi je cirkulacija na vratu zbog spondiloze, a i ova promena vremena mi ne ide na ruku, danas je baš zahladnelo... Išla sam da vidim da li može da mi bude bolje - kaže Marija Kulić, koja ima još jedan problem.

- Imam problem i sa diskus hernijom, nadam se da će mi masaže i terapija pomoći. Najviše mrzim da idem kod lekara i čekam redove, idem samo kad moram - zaključuje ona za "Informer".

