Miljana Kulić svojevremeno je nastupala po dijaspori, kada je napravila skandal o kom i dalje bruje mnogi.

Naime, kontroverzna nišlijka je bila smeštena u jednom od hotela koji se nalaze u gradu, gde je uzvodila svoj perfomans. Iako su sve vreme uz nju bili majka Marija Kulić i njen tadašnji dečko Nenad Macanović kako Miksi ne bi napravila neki skandal, situacija sa rijaliti zvezdom je tada je izmakla kontroli.

Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Vršila nuždu gde je stigla

Kako je pisao Kurir, rijaliti zvezda je tada napravila skandal, ali je prevazišla i samu sebe. Kulićeva je nakon tezde, otišla u smeštaj, gde je boravila i napravila neviđeni haos.

Ona je vršila nuždu gde je stigla, a kada je trebala da napusti hotel, čistačice su neurednost i aljkavost prijavile menadžeru hotela, koji je brzo reagovao i zahtevao od Nišlijke s obzirom na okolnosti da dodatno plati čišćenje sobe i prostorija gde je vršila nuždu.

Majka Marija o zdravstvenim problemima

Marija Kulić muku muči sa dva zdravstvena problema, zbog čega je bila primorana da potraži stručnu pomoć.

- Jako mi je teško, kao da nosim neki teret, kao cigle da nosim na glavi, tako osećam težimu. Slaba mi je cirkulacija na vratu zbog spondiloze, a i ova promena vremena mi ne ide na ruku, danas je baš zahladnelo... Išla sam da vidim da li može da mi bude bolje - kaže Marija Kulić, koja ima još jedan problem.

Miljana i Marija Kulić Foto: printscreen YT

- Imam problem i sa diskus hernijom, nadam se da će mi masaže i terapija pomoći. Najviše mrzim da idem kod lekara i čekam redove, idem samo kad moram - zaključuje ona za "Informer".

