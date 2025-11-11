Na umrlici bubnjara Rajka Šerifovića, koju su dali najbliži, stoje samo dva imena među ožalošćenima
NA UMRLICI RAJKA ŠERIFOVIĆA STOJE SAMO DVA IMENA Od pokojnog bubnjara su se oprostili mnogi, a među ožalošćenima su navedene ove osobe
Muzičar Rajko Šerifović, otac pevačice Marije Šerifović i bivši muž Verice Šerifović, preminuo je juče, posle kratke i teške bolesti.
Na večni počinak biće ispraćen sutra, 12. novembra, u rodnom Kragujevcu.
Na umrlici, pored informacija o sahrani, napisana su i imena ožalošćenih, a kako prenose mediji, navedena samo Rajkova deca:
Rajko Šerifović Foto: M.M./ATAImages
"Sahrana će se obaviti u sredu, 12.11.2025. u 13:00 časova na Bozman groblju. Ožalošćeni: ćerka Marija i sin Danijel sa porodicama."
Marija se emotivno oprostila od oca na društvenim mrežama:
"Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada. Tvoj šampion."
