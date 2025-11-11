Slušaj vest

Muzičar Rajko Šerifović, otac pevačice Marije Šerifović i bivši muž Verice Šerifović, preminuo je juče, posle kratke i teške bolesti.

Na večni počinak biće ispraćen sutra, 12. novembra, u rodnom Kragujevcu.

Na umrlici, pored informacija o sahrani, napisana su i imena ožalošćenih, a kako prenose mediji, navedena samo Rajkova deca:

1/6 Vidi galeriju Rajko Šerifović Foto: M.M./ATAImages

"Sahrana će se obaviti u sredu, 12.11.2025. u 13:00 časova na Bozman groblju. Ožalošćeni: ćerka Marija i sin Danijel sa porodicama."

Marija se emotivno oprostila od oca na društvenim mrežama:

"Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada. Tvoj šampion."

Kurir.rs

Marija Šerifović ponovo u "Zvezdama Granda":