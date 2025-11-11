Slušaj vest

Pevačica Jelena Karleuša nedavno je odgovarala na pitanja o kolegama iz žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", čiji je član.

Na pitanje da li bi radije provela jedan dan kao Desingerica ili Zorica Brunclik, koja je takođe odgovarala na slična pitanja, Jelena je bez oklevanja odgovorila:

- Kao Zorica Brunclik. Da vidim kakva je to magija sa Kemišom.

Kada je reč o potencijalnom zajedničkom nastupu na koncertu, Karleuša je izabrala:

- Definitivno Desingerica. Slična smo energija, a verovatno će se to i desiti.

Na pitanje koju Desingeričinu pesmu bi slušala na "ripit", Jelena je priznala da ima jednu omiljenu, ali da će joj se ime tek setiti.

Što se tiče poveravanja tajni, pevačica je kratko odgovorila:

- Bosancu.

A kada je zatraženo da u četiri reči opiše Desingericu, Jelena je rekla:

-To je ozbiljna budala.

Kurir.rs

