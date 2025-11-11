- Rekao mi je otvoreno: "Nemamo o čemu da pričamo. Možemo pričati tek kada te dovedu u gepeku, tada ćemo razgovarati." Kunem vam se, to je bio jedini naš razgovor. Kada me nisu pozvali na snimanje novogodišnjeg programa, direktor te kuće mi je rekao: "Ne želim problem u svojoj kući. Nek te roknu u Nemačkoj, što mora ovde?" - govorio je Rešić.

"Nikada se nisam bavio kriminalnim radnjama"

- Jako je neprijatno kada pročitam o sebi nešto što nema veze s mojim životom. Nikada se nisam bavio kriminalnim radnjama, malverzacijama ili bilo čim što ne priliči umetniku. Svoje kolege cenim i poštujem, kako one koje su još među nama, tako i one koje su nas nažalost napustile. Svako ima pravo da postupa po sopstvenom nahođenju, ali ja nikada nisam plaćao nikoga da bi naškodio drugome. Ne znam da li je to Nino zaista izjavio ili je neko namerno napisao, jer on više nije među nama, ali na takve nebuloze ne mogu da ne reagujem - poručio je Šerif, prenosi Informer.