Slušaj vest

Pokojni pevač Nino Rešić svojevremeno je tvrdio kako ga je Šerif Konjević želeo da ubije zbog afere sa njegovom suprugom Jasnom.

Kako je ispričao, Konjević je navodno angažovao dvojicu muškaraca da ga likvidiraju za 20.000 maraka.

- Rekao mi je otvoreno: "Nemamo o čemu da pričamo. Možemo pričati tek kada te dovedu u gepeku, tada ćemo razgovarati." Kunem vam se, to je bio jedini naš razgovor. Kada me nisu pozvali na snimanje novogodišnjeg programa, direktor te kuće mi je rekao: "Ne želim problem u svojoj kući. Nek te roknu u Nemačkoj, što mora ovde?" - govorio je Rešić.

Na pitanje novinarke da li je ostavio Jasnu, Nino je odsečno odgovorio:

- Jasnu nikada nisam ostavio, jednostavno smo se razišli - rekao je Nino.

"Nikada se nisam bavio kriminalnim radnjama"

Povodom optužbi oglasio se i Šerif Konjević.

- Jako je neprijatno kada pročitam o sebi nešto što nema veze s mojim životom. Nikada se nisam bavio kriminalnim radnjama, malverzacijama ili bilo čim što ne priliči umetniku. Svoje kolege cenim i poštujem, kako one koje su još među nama, tako i one koje su nas nažalost napustile. Svako ima pravo da postupa po sopstvenom nahođenju, ali ja nikada nisam plaćao nikoga da bi naškodio drugome. Ne znam da li je to Nino zaista izjavio ili je neko namerno napisao, jer on više nije među nama, ali na takve nebuloze ne mogu da ne reagujem - poručio je Šerif, prenosi Informer.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsNINO JE LUDO VOLEO JEDNU SLAVICU! Ovako izgleda majka Sandre Rešić, a evo kako se tresla zemlja kada je pokojni pevač oženi bivšu ženu svog kolege
nino rešić.jpg
StarsNINO REŠIĆ PROMENIO VERU I IME IZ NEVEROVATNOG RAZLOGA! Pevačeva smrt je još uvek misterija, a ćerka je otkrila sve o njegovim poslednjim danima: Nije bio dobar
ninoresic.jpg
Stars"TRI DETETA JE IMAO, A SAMO JEDAN ČOVEK BIO PORED NJEGA KAD JE UMRO" Ovo je kuća u kojoj je Nino Rešić proveo poslednje dane: Nije u njegovom vlasništvu
nino.jpg
Stars"DOSTA MI JE SANDRINIH LAŽI, OVO JE PRAVA ISTINA O NOĆI KADA JE NINO UMRO" Pevačev prijatelj zaprepastio tvrdnjama: Sve se desilo u par dana...
dasdasgghga.jpg

 Vesna Zmijanac i Nino Rešić:

Vesna Zmijanac i Nino Rešić Izvor: Sotir Bass