Bivši učesnik "Elite 9", Dejan Ketić, oglasio se na svom Fejsbuk nalogu, te je otkrio da je preminuo čovek, koji ga je izveo na pravi put, s obzirom na to da je odmalena odbačen od strane svoje biološke porodice.

Dejan Ketić, bivši učesnik "Elite 9", naježio je čitav region kada je pred milionima gledalaca ispričao svoju životnu priču. Naime, on je ušao u ljubavni odnos sa Urošem Stanićem, zbog kog se kasnije pokajao, ali je nakon toga, odlukom publike, ipak izbačen iz ove sezone rijalitija.

Sada, on se oglasio na svom Fejsbuk nalogu, otkrivši da je preminuo čovek kojeg je on smatrao ocem, iako nije njegov biološki, zahvalivši mu se što ga je izveo na pravi put.

- Umro mi je Ćale, jeste da nije moj biološki otac ali hvala mu što me je porastao i izveo na pravi put.. Nedostaješ mi mnogo sada nemam više nikoga koga sam voleo neka ti je laka zemlja oče moj. Volim te - napisao je Dejan, a onda je objavio raku u kojoj je sahranjen ovaj čovek, te je dodao:

Nikada te ćale neću zaboraviti znaj da sam ja jedini koji te je voleo.

"Išao sam prljav u školu"

Podsetimo, tokom jedne Igre istine u "Eliti 9", Luka Vujović upitao je Dejana da pojasni učesnicima, tada svojim cimerima, kada je najviše bio povređen u životu, te je tako Ketić otvorio dušu pred svima.

- Ja sam kao klinac ostao bez roditelja i zaglavio sam u Zvečanskoj. U prvoj hraniteljskoj sam imao problema, pa su me prebacili u drugu. Tu sam bio maltretiran od strane hranitelja. U trećoj sam živeo kod neke bake koja je bila šećerni bolesnik. Prebacili su me u četvrtu i tamo sam bio srećan, ali posle deset godina mi se javio tata i hteo je da me uzme kod sebe. Bio sam srećan, ali i nisam. Ja sam ispunjavao sve uslove i dobijao sam nagrade. Upoznao sam tatu sa 10 godina. Tamo sam imao mnogo loše uslove. Slagao me da ima uslove za školovanje. Išao sam prljav, šugav i smrdljiv u školu. Popio sam tablete i hteo sam da izvršim samoubistvo. Posle sam prebačen u prihvatilište. Izbačen sam iz internata jer tamo nije smela da se ima devojka, a ja sam imao dve. Vratio sam se u prvu porodicu, ali sam gledao nasilje i branio sam hraniteljku. Moj moto i cilj su da otvorim humanitarnu fondaciju i da pomognem prihvatilištima. Imam i svoju pesmu napisanu - ispričao je Dejan u "Eliti 9".

