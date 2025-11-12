"ŽIKINA IDEJA JE BILA DA GLUMIM DEČKA SLAVICI ĆUKTERAŠ" Bane Mojićević otkrio tajnu, pa se prisetio kako se ljubio sa ovom koleginicom
Pevač Bane Mojićević bio je svojevremeno u "Zvezdama Granda" sa Slavicom Ćukteraš. Sad je, posle više od dve decenije, otkrio ko je došao na ideju da on glumi dečka Slavici Ćukteraš.
- Žika Jakšić je imao ideju da glumim dečka Slavici Ćukteraš, da. To je bila jedna briljantna ideja... (smeh) - rekao je Bane, dok je poznato da su Jakšić i Slavica bili u emotivnoj vezi.
- Meni nije bilo neprijatno kad sam to čuo, ne, ali se to nije realizovalo. Bilo je samo kao ideja - dodao je Bane u emisiji Ognjena Amidžića.
Ljubio se i sa Milicom Todorović
Bane je potom i potvrdio da se u mladosti ljubio sa koleginicom Milicom Todorović.
- Jao, ljubili smo se kad smo imali 15 godina, davno, šta... Bezveze da se to sad razvlači kao priča, ali jesmo, da - kazao je Mojićević.
Zaljubljen
Mojićević je nedavno otkrio da je trenutno pronašao partnerku pored koje je srećan.
- Imam vremena za sve i bitna je dobra organizacija. Zaljubljen sam i sigurno moja energija ne bi bila lepršava i pozitivna i kreativna da nisam zadovoljan na tom polju. Trenutno sam u nekom najmirnijem i najprijatnijem periodu u životu. Uvek su bile turbulencije i pritisci i stres sa svih strana, a sada uživam i lepo mi je - rekao je Bane tad.
kurir.rs/Blic