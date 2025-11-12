Slušaj vest

Pevač Bane Mojićević bio je svojevremeno u "Zvezdama Granda" sa Slavicom Ćukteraš. Sad je, posle više od dve decenije, otkrio ko je došao na ideju da on glumi dečka Slavici Ćukteraš.

- Žika Jakšić je imao ideju da glumim dečka Slavici Ćukteraš, da. To je bila jedna briljantna ideja... (smeh) - rekao je Bane, dok je poznato da su Jakšić i Slavica bili u emotivnoj vezi.

Slavica Ćukteraš Foto: ATA images, Kurir Televizija

- Meni nije bilo neprijatno kad sam to čuo, ne, ali se to nije realizovalo. Bilo je samo kao ideja - dodao je Bane u emisiji Ognjena Amidžića.

Ljubio se i sa Milicom Todorović

Bane je potom i potvrdio da se u mladosti ljubio sa koleginicom Milicom Todorović.

- Jao, ljubili smo se kad smo imali 15 godina, davno, šta... Bezveze da se to sad razvlači kao priča, ali jesmo, da - kazao je Mojićević.

Trudna pevačica Milica Todorović pojavila se večeras kao gost na koncertu Emine Jahović u Sava Centru Foto: Boba NIkolić

Zaljubljen

Mojićević je nedavno otkrio da je trenutno pronašao partnerku pored koje je srećan.

- Imam vremena za sve i bitna je dobra organizacija. Zaljubljen sam i sigurno moja energija ne bi bila lepršava i pozitivna i kreativna da nisam zadovoljan na tom polju. Trenutno sam u nekom najmirnijem i najprijatnijem periodu u životu. Uvek su bile turbulencije i pritisci i stres sa svih strana, a sada uživam i lepo mi je - rekao je Bane tad.

bane mojićević Foto: Printscreen Pink Tv, Damir Dervišagić, Tamara Trajković

 kurir.rs/Blic

Ne propustiteStars"NISAM IMALA MESTO NA TELU BEZ MODRICE..." Pevač krah braka krio od svih, a svedočenje njegove bivše žene o nasilju od majke ZAPREPASTILO JE SVE
screenshot-2.jpg
Stars"NAPRAVILI SMO BEZUSPEŠNU MEDIJSKU FORU" Ovaj pevač je glumio dečka Slavici Ćukteraš kako bi sakrio njenu vezu sa Žikom Jakšićem
zika-i-slavica.jpg
Stars"POSLE RAZVODA SAM POSTAO ALKOHOLIČAR" Bane Mojićević otvorio dušu: Pio sam litre i litre dnevno, sve dok nisam završio u Hitnoj
Ispovest Baneta Moijićevića, priznao da se toliko napijao da je završio na Hitnoj
Stars"JA BIH VOLEO DA OKUPIM SVOJE KOLEGE" Bane Mojićević najavio svoj prvi solistički koncert ali je i otkrio da sprema novi album: Pred koncert ću...
Bane Mojićević