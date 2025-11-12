ĆERKA GOCE TRŽAN KRIŠOM SLIKALA DEČKA FUDBALERA: Opustio se na krevetu, mazi macu, a tetovaže po celoju ruci! Goca Tržan priznala šta misli o njemu
Lena Marinković, ćerka pevačice Goce Tržan, uživa u vezi sa mladim fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem (18).
Lena je na svom Instagram porfilu veoma aktivna, a sada je pokazala kako provodi vreme sa Vukašinom. Naime, Lena ga je slikala dok je sedeo na krevetu i mazio mačku, a na svi su primetili i tetovažu koju Vuašin ima na ruci.
Ćerka Goce Tržan je na slici stavila tri emotikona u obliku srca, a komentari su se nizali.
Svuda sa fudbalerom
Lena se nedavno sa momkom Vukašinom pojavila na maminom koncertu u Beogradu, a potom je na društvenim mrežama delile njihove zajedničke momente, o čemu se naširoko priča.
- Nije ga ona javno pokazala, dečko je došao na koncert! Nisu umakli novinarima - kazala je prvo Goca.
- Dobar je, fino dete - dodala je pevačica u emisiji "Amidži šou".
Goca: "Moj život jeste moje dete"
Goca Tržan je veoma posvećena majka i skoro se nikada nije odvajala od nje, čak ju je vodila i kao mala na nastupe sa sobom.
- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana.
- Ja se sećam ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda suđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama - rekla je ona.