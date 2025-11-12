Slušaj vest

Lena je na svom Instagram porfilu veoma aktivna, a sada je pokazala kako provodi vreme sa Vukašinom. Naime, Lena ga je slikala dok je sedeo na krevetu i mazio mačku, a na svi su primetili i tetovažu koju Vuašin ima na ruci.

Ćerka Goce Tržan je na slici stavila tri emotikona u obliku srca, a komentari su se nizali.

Svuda sa fudbalerom

Lena se nedavno sa momkom Vukašinom pojavila na maminom koncertu u Beogradu, a potom je na društvenim mrežama delile njihove zajedničke momente, o čemu se naširoko priča.

- Nije ga ona javno pokazala, dečko je došao na koncert! Nisu umakli novinarima - kazala je prvo Goca.

- Dobar je, fino dete - dodala je pevačica u emisiji "Amidži šou".

Goca: "Moj život jeste moje dete"

Goca Tržan je veoma posvećena majka i skoro se nikada nije odvajala od nje, čak ju je vodila i kao mala na nastupe sa sobom.

- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana.

