Voditelj Žika Jakšić otkrio je da je pre 8 godina kupio grobno mesto na Novom bežanijskom groblju i da će počivati pored Saše Popovića.

Estradni mag Saša Popović preminuo je 1. marta 2025. godine u Parizu, a sahranjen je na Bežanijskom groblju u Beogradu.

Njegov dugogodišnji prijatelji i kolega Žika Jakšić sada je otkrio nepoznate detalje i priznao da je Bane Obradović svoje grobno mesto ustupio Saši Popoviću.

- Ja sam pre sedam-osam godina kupio svoje večno konačište. Prvobitno je tu trebalo da bude Bane Obradović, ali pošto je Saša otišao iznenada, onda je on ustupio njemu i tako da ćemo Saša i ja, kad budem umro, da budem pored njega i to će biti najveselije groblje na svetu. Mi ćemo na miru da pravimo i "Zvezde Granda" i "Nikad nije kasno", rekao je Žika kroz osmeh u emisiji "Glam i drama".

O posledicama moždanog udara

Inače, voditelj Žika Jakšić nedavno je doživeo moždani udar, a nedavno je progovorio o posledicama i otkrio kako teče oporavak.

Žika Jakšić se prisetio dana kada je doživeo moždani udar i otkrio kakve je simptome imao.

- Ja sam ustao jedno jutro, istuširao se i nisam ništa primetio dok nisam počeo da se brijem. Osetio sam kao da desna ruka nije moja, u ogledalu sam video da mi je desna strana lica pala i nisam mogao da govorim. Shvatio sam da je to moždani udar, izašao sam iz kuće i jedan zaposleni me je odvezao u KBC Bežanijska kosa, tamo su mi odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar i prebacili su me u bolnicu Sveti Sava. Okružilo me je hiljadu lekara, bila je gomila nekih snimanja. Tek posle 24 sata došao sam sebi i pričao sam kao najpijaniji čovek - rekao je Žika koji je nedelju dana proveo u bolnici, nakon čega je počeo rehabilitaciju.

- Još uvek pričam otežano i osećam da mi je desna strana hendikepirana. Često mi u razgovoru zafali reč, prosto stanem, u glavi mi se desi konfuzija - rekao je voditelj koji dva puta nedeljno ide kod logopeda.