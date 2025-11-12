Slušaj vest

Iva Grgurić, pobednica rijalitija "Zadruga 3", prošle godine je izvadila je silikone iz grudi, a operacija je prošla u najboljem redu. Kako je nedavno otkrila, za tu operaciju je izdvojila oko 3.000 evra.

Sve intervencije

Grgurićeva je posle operacije odmah bila aktivna na društvenim mrežama i pokazala kako izgleda nakon intervencije.

Iva je nekoliko puta smanjivala nos i povećavala grudi, radila je jagodice, stavljala silikon u usne, ubrizgavala botoks, podigla je kapke i ofarbala se u crno zbog čega je skoro neprepoznatljiva.

Evo kako je nekada izgledala:

- Samo oči su ostale moje - našalila se na svoj račun i otvoreno govorila o poslednjoj operaciji.

Ovako Iva izgleda danas:

- Uvek nešto primetim da ne valja, pa ajde da i to popravim. To uvek bude nešto malo, i tako mic po mic... Ovde ću se zaustaviti, to je to! Više mi stvarno ne treba ništa - ispričala je jednom prilikom za medije, ali očito nije stala sa svim operacijama.

Veza sa starijim muškarcem

Podsetimo, Iva se proslavila učešćem u Zadruzi gde je i pobedila. Tokom takmičenja govorila je o svojoj vezi sa dosta starijim muškarcem i šokirala javnost.

- Brzo je počeo da mi pomaže materijalno, da mi puni frižider, kupuje mi sve što treba i više nije tražio kiriju za stan. U njemu sam videla očinsku figuru i bila sam mu veoma zahvalna zbog svega, pa sam ga upoznala s majkom. A on je nakon toga počeo da materijalno pomaže i mojim roditeljima - pričala je Iva, prenosi Alo i dodala:

- Jednog dana, odvezao me je van grada i rekao mi je: „Znaš, Iva, da se sve u životu plaća. Sve što sam za tebe učinio, ima svoju cenu“- pričala je zadrugarka cimerima i dodala da joj je tada postavljen ultimatum: ili da bude s njim ili da napusti stan. Pristala sam na njegov ultimatum, zbog čega ću se kajati dok sam živa. Taj naš odnos trajao je oko godinu dana, a za to vreme živela sam u agoniji. Pratili su me njegovi ljudi, prisluškivao mi je telefon, uhodio me je… Postavio mi je kameru u dnevnu sobu, a nakon što sam upoznala jednog dečka, s kojim sam kasnije uplovila u vezu, upao mi je u stan s trojicom svojih ljudi - pričala je Iva kroz suze i nastavila:

Foto: Printskrin/Instagram

- Jedan od njih me je uhvatio za vrat i pribio uz zid, a onda su me izbacili napolje bez ičega, bez ijedne stvari. Ali, to mi više nije bilo bitno. Samo sam želela da budem slobodna i da se spasem - ispričala je Iva, ali su mnogi zadrugari posumnjali u istinitost njene ispovesti.

