Slušaj vest

Teodora Delić i Nenad Macanković Bebica nedavno su se verili nakon dugogodišnje veze, ali to očigledno nije dovoljno da ljubav opstane.

Nakon turbulencija i svađa doplo je ponovo do kraha veze, a Teodora nije ostala imuna na šarm Filipa Đukića.

Ispod pokrivača

Nakon lude žurke na kojoj su lumpovali do ranih jutarnjih časova, Teodora i Filip su se sve vreme gledali, krišom dodirivali, a prava erupcija emocija dogodila se u izolaciji.

Nakon flertovanja završili su u zajedničkom krevetu ispod pokrivača gde su prštali poljupci i strasti koje nisu uspeli da savladaju.

Teodora Delić
Teodora Delić Foto: Printscreen

Iako je rekla da ne želi da bude njegova "utorak" devojka, pala je na njegov šarm i potpuno mu se prepustila.

Svake nedelje nova devojka

Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

Filip Đukić gotovo svakog utorka tokom žurke smuva po jednu devojku sa kojom završi svaki odnos nakon nekoliko dana.

Jedna od njih je bila i Boginja za koju su mislili da će biti u ljubavnoj vezi jer mnogi smatraju da su se baš poklopili, ali to se nije desilo. Đukić se ljubio i sa Miljanom Kulić, Sarom...

Ne propustiteRijalitiBEBICA UPAO U OČAJ ZBOG TEODORE! Anđelo Ranković i Asmin Durdžić mu pritrčali u pomoć
20231013-08-22-23pink.rs---vise-se-ne-ustrucavaju-bebica-se-zavalio-kod-teodore-delic-ona-preba.jpg
Rijaliti"POLJUBILA ME JE, TADA JE SVE UZELO MAHA" Rijaliti učesnik raskrinkao je Teodoru Delić, pa otkrio detalje odnosa s njom!
screenshot-from-20240312-184808.jpg
StarsPRE PAR DANA SE VERILA, A SADA JE PIPKAJU DRUGI MUŠKARCI! Gledaoci zgroženi Teodorinim ponašanjem, dopustila da joj Asmin radi sve ovo (VIDEO)
Teodora Delić dozvolila da je Asmin pipka
RijalitiBEBICA ZAUVEK ZAVRŠIO S TEODOROM! Veridba pukla za samo tri dana, on više neće da čuje za nju! U sve umešan Filip Đukić
Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica

 Ovako je Bebica izgledao na ulasku u Elitu:

Bebica stigao u Elitu Izvor: Kurir/Petar Aleksić