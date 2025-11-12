TEODORA SE NEDAVNO VERILA SA BEBICOM, PA ZAVRŠILA SA FILIPOM ISPOD POKRIVAČA: Trese se Elita od uzavrelih strasti, potpuno se prepustili
Teodora Delić i Nenad Macanković Bebica nedavno su se verili nakon dugogodišnje veze, ali to očigledno nije dovoljno da ljubav opstane.
Nakon turbulencija i svađa doplo je ponovo do kraha veze, a Teodora nije ostala imuna na šarm Filipa Đukića.
Ispod pokrivača
Nakon lude žurke na kojoj su lumpovali do ranih jutarnjih časova, Teodora i Filip su se sve vreme gledali, krišom dodirivali, a prava erupcija emocija dogodila se u izolaciji.
Nakon flertovanja završili su u zajedničkom krevetu ispod pokrivača gde su prštali poljupci i strasti koje nisu uspeli da savladaju.
Iako je rekla da ne želi da bude njegova "utorak" devojka, pala je na njegov šarm i potpuno mu se prepustila.
Svake nedelje nova devojka
Filip Đukić gotovo svakog utorka tokom žurke smuva po jednu devojku sa kojom završi svaki odnos nakon nekoliko dana.
Jedna od njih je bila i Boginja za koju su mislili da će biti u ljubavnoj vezi jer mnogi smatraju da su se baš poklopili, ali to se nije desilo. Đukić se ljubio i sa Miljanom Kulić, Sarom...
Ovako je Bebica izgledao na ulasku u Elitu: