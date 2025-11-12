Slušaj vest

Teodora Delić i Nenad Macanković Bebica nedavno su se verili nakon dugogodišnje veze, ali to očigledno nije dovoljno da ljubav opstane.

Nakon turbulencija i svađa doplo je ponovo do kraha veze, a Teodora nije ostala imuna na šarm Filipa Đukića.

Ispod pokrivača

Nakon lude žurke na kojoj su lumpovali do ranih jutarnjih časova, Teodora i Filip su se sve vreme gledali, krišom dodirivali, a prava erupcija emocija dogodila se u izolaciji.

Nakon flertovanja završili su u zajedničkom krevetu ispod pokrivača gde su prštali poljupci i strasti koje nisu uspeli da savladaju.

Teodora Delić Foto: Printscreen

Iako je rekla da ne želi da bude njegova "utorak" devojka, pala je na njegov šarm i potpuno mu se prepustila.

Svake nedelje nova devojka

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

Filip Đukić gotovo svakog utorka tokom žurke smuva po jednu devojku sa kojom završi svaki odnos nakon nekoliko dana.

Jedna od njih je bila i Boginja za koju su mislili da će biti u ljubavnoj vezi jer mnogi smatraju da su se baš poklopili, ali to se nije desilo. Đukić se ljubio i sa Miljanom Kulić, Sarom...

Ovako je Bebica izgledao na ulasku u Elitu: