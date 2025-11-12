Slušaj vest

Ana Nikolić nedavno je proživela pakao u Dubaiju, a sada uživa u porodičnom domu od 500.000 evra gde živi sa ćerkicom.

Neretko na drušvenim mrežama objavljuje trenutke iz privatnog života, a sada je snimila svoju mezimicu ali i haos oko njih.

Haos u stanu

Pevačica je pokazala deo atmosfere i igre sa ćerkicom, a tom prilikom su se videli delovi stana koji su bili u potpunom neredu. Stvari na sve strane, garderoba, obuća po podu, kese...

U trpezariji na stolu se mogu videti, flaše, čaše i limenke, dok je i situacija ispod stola kritična.

Nakon drame pomirenje

Podsetimo, nakon karambola u Dubaiju i javnih prozivki, Ana i Rale su se pomirili i svojoj ljubavi dali još jednu šansu.

Nedavno se pojavio snimak sa nastupa Nikolićeve gde ona skida i baca štikle, a Rale u pozadini ne skida pogled sa nje.

Razlog drame u hotelu

Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

Međutim, Ani nije palo na pamet da napusti sobu, već je poručila rum-servis i napravila račun od oko 200 dolara.

Oko 12 sati osoblje s recepcije je počelo da Anu poziva najpre telefonom, a zatim su došli i na vrata sobe i tražili da izađe napolje. Ona nije otvarala, već im govorila da neće da napusti sobu jer je sve plaćeno. Nešto kasnije došla su dvojica pripadnika obezbeđenja i počela da joj nasilno iznose stvari iz sobe, što je ona snimila telefonom. Pomenute klipove dobila je redakcija Kurira.

