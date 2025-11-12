SAHRANA OCA MARIJE ŠERIFOVIĆ: Rodbina i prijatelji se opraštaju od Rajka, pevačica sva u crnini, Verica se ne odvaja od Danijela
Otac pevačice Marije ŠerifovićRajko Šerifović preminuo je ponedeljak u Kragujevcu posle teške bolesti. Rodbina i prijatelji danas će muzičara ispratiti na većni počinak na kragujevačkom groblju Bozman.
Marija Šerifović je sva u crnini stigla na groblje, a bivša supruga Verica se ne odvaja od Rajkovog sina Danijela Pavlovića.
Nekoliko desetina bliskih prijatelja i članova porodice pokojnog Rajka Šerifovića okupilo se oko kapele kako bi najmilijima izjavili saučešće. Kompozitor Saško Nikolić stigao je na sahranu.
Podsetimo, Rajko je bio bolestan, a 2022. godine amputiran mu je prst na nozi. Tada je ćerka Marija Šerifović bila prinuđena da ga odvede u dom jer mu je bila potrebna stalna nega.
Deca se oprostili od oca potresnim rečima
Ćerka Marija i sin Danijel Pavlović oprostili su se od oca na društvenim mrežama.
- Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada. Tvoj šampion - napisala je Marija uz fotografiju oca.
Od Rajka se oprostio i njegov vanbračni sin Danijel Pavlović, koji je zamolio sve da se pomole za njegu dušu.
- Neka ti Gospod podari rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše za Marijinom i mog oca. Hvala svima - oprostio se od oca Danijel na društvenim mrežama.
Poslednji put u javnosti Rajko se pojavio na koncertu Marije Šerifović u martu ove godine. Rajko je iz prvih redova pratio koncert ćerke, a u jednom trenutku joj je i nazdravio.
Biografija
Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i voleo je muziku.
Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.
Rajko je imao još jedan brak, a iz te ljubavne priče dobio je sina Danijela Pavlovića.