Otac pevačice Marije ŠerifovićRajko Šerifović preminuo je ponedeljak u Kragujevcu posle teške bolesti. Rodbina i prijatelji danas će muzičara ispratiti na većni počinak na kragujevačkom groblju Bozman.

Marija Šerifović je sva u crnini stigla na groblje, a bivša supruga Verica se ne odvaja od Rajkovog sina Danijela Pavlovića.

Nekoliko desetina bliskih prijatelja i članova porodice pokojnog Rajka Šerifovića okupilo se oko kapele kako bi najmilijima izjavili saučešće. Kompozitor Saško Nikolić stigao je na sahranu.

Podsetimo, Rajko je bio bolestan, a 2022. godine amputiran mu je prst na nozi. Tada je ćerka Marija Šerifović bila prinuđena da ga odvede u dom jer mu je bila potrebna stalna nega.

Deca se oprostili od oca potresnim rečima

Ćerka Marija i sin Danijel Pavlović oprostili su se od oca na društvenim mrežama.

- Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada. Tvoj šampion - napisala je Marija uz fotografiju oca.

Od Rajka se oprostio i njegov vanbračni sin Danijel Pavlović, koji je zamolio sve da se pomole za njegu dušu.

- Neka ti Gospod podari rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše za Marijinom i mog oca. Hvala svima - oprostio se od oca Danijel na društvenim mrežama.

Poslednji put u javnosti Rajko se pojavio na koncertu Marije Šerifović u martu ove godine. Rajko je iz prvih redova pratio koncert ćerke, a u jednom trenutku joj je i nazdravio.

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i voleo je muziku.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.

