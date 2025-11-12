Slušaj vest

U Podgorici je zapaljen automobil influensera Jovana Radulovića Jodžira, koji je pre nešto više od godinu dana bio kandidat na predsedničkim izborima u Crnoj Gori, kada se našao u centru skandala.

Vrtoglave cifre

Naime, kako su pisale "Vijesti", Radulović je prijavio da je tokom kampanje potrošio 485 evra, od ukupno 25.272 evra koliko je iz budžeta dobio za kampanju. Jodžir je tako profitirao, i to pozamašnu sumu novca, jer ostatak nepotrošenih sredstava neće morati da vrati u budžet. Do ovih informacija je došla Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), koja je analizirala izveštaje o finansiranju izborne kampanje za predsedničke izbore u Crnoj Gori 2023. godine. U toj trci je, inače, učestvovalo sedam kandidata.

Radulović je, inače, Državnoj izbornoj komisiji (DIK) predao 13.228 potpisa podrške za kandidaturu, od čega je bilo validno 8.614. On je u prvom krugu predsedničkih izbora osvojio 0,76 odsto, odnosno 2.574 glasova.

U drugom krugu predsedničkih izbora podržao je kandidata Demokratske partije socijalista (DPS) i doskorašnjeg šefa države Mila Đukanovića. Na MANS-ovu informaciju da je Radulović "finansijski pobednik izbora" reagovao je i sam Jodžir. On je na svom instagram profilu objavio printskrin MANS-ove objave i napisao "Zapratite me za još finansijskih saveta".

Zapaljen auto

Kako pišu crnogorski mediji, nadzorne kamere su dvadeset minuta nakon ponoći snimile mušku osobu, obučenu u svetlu duksericu, kako sa kesom u ruci prilazi Radulovićevom "golfu" parkiranom ispred zgrade, pogleda tablice, a potom vozilo poliva tečnošću, pali i beži. Vatra je oštetila još jedan automobil parkiran pored Radulovićevog, i stan u prizemlju zgrade.

Raduloviću je i u martu 2021. godine zapaljen "BMW", ali policija još nije rasvetlila taj slučaj.

