OVO JE ŽENA KOJA JE RAJKU RODILA SINA: Frizerka Jasna došla na sahranu u društvu Verice Šerifović, ne odvaja se od Danijela i pevačice!
Na kragujevačkom groblju Bozman danas se ispraća na večni počinak Rajko Šerifović, otac Marije Šerifović i Danijela Pavlovića. Na sahranu je stigla i žena s kojom je muzičar dobio sina Danijela.
Verica i Jasna su došle zajedno sa Danijelom, sinom kojeg je Jasna rodila Rajku.
Jasna Pavlović se retko pojavljuje u javnosti. Po profesiji je frizerka, a dugo se spekulisalo o odnosu Danijela i pevačice Marije Šerifović. Ipak, njih troje su potvrdili da su nakon turbulentnog perioda uspeli da izglade odnose.
Marija je stigla prva, a za njom majka Verica i polubrat Danijel.
Na sahanu Marijinog oca Rajka, stigla je Džejla Ramović, odmah iza kompozitora Sašaka Nikolića koji je veoma blizak sa Marijinom porodicom. Udovica Šabana Šaulića Gordana došla je sa ćerkom Sanelom.