Na kragujevačkom groblju Bozman danas se ispraća na večni počinak Rajko Šerifović, otac Marije Šerifović i Danijela Pavlovića. Na sahranu je stigla i žena s kojom je muzičar dobio sina Danijela.

Verica i Jasna su došle zajedno sa Danijelom, sinom kojeg je Jasna rodila Rajku.

Jasna Pavlović se retko pojavljuje u javnosti. Po profesiji je frizerka, a dugo se spekulisalo o odnosu Danijela i pevačice Marije Šerifović. Ipak, njih troje su potvrdili da su nakon turbulentnog perioda uspeli da izglade odnose.

Marija je stigla prva, a za njom majka Verica i polubrat Danijel.

