Nenad Knežević Knez ispričao je detalje neprijatne situacije koju je doživeo u Nemačkoj.

Zbog, kako kaže, velike zabune, pevača su pripadnici nemačke policije uhapsili i lišili ga slobode.

"Ličio sam na narko bosa"

Knez je u emisiji "Amidži šou" otkrio detalje nemilog događaja i priznao da je njegov otac morao da dođe i indentifikuje ga.

- Jeste, to je bilo '94. godine. Bio je dan mrtvih u Nemačkoj, ja sam bio živ i uhapsili su me jer sam ličio na jednog kolumbijskog narko bosa. Bilo je šest automobila, svezali su me, dva dana sam proveo u zatvoru. Moj pokojni otac je morao da dođe iz Crne gore, mislili su da mi je pasoš lažan, on je potvrdi moj identitet. Sećam se, kroz onaj prozor, kada su me puštali, video sam ga da mi govori: "Platićeš mi ovo" - govorio je Knežević.

Udaje ćerku

Knez uskoro dobija zeta jer je Ksenija odlučila da stane na “ludi kamen” pa otkriva kako se slažu.

- Zadovoljan sam, prave nekih milion planova, videćamo gde će biti svadba, još se razmišlaju oko prostora. Krajem maja i početkom juna će biti slavlje. Todor je divan dečko, dugo su u vezi, vole se, obožavaju se. Preslatki su.

Nedavno se povela polemika zbog pevačeve izjave da se žena ostavlja ako ne zna da kuva, ali on kaže da nije tako mislio.

- Najveća je glupost da neko ostavi ženu što ne zna da kuva. Ja sam rekao da moja žena nije neka kuvarica, nisam hteo da je opterećujem time jer ja uživam u kuvanju, objašnjava Knez, a onda smo ga pitali da li je tačno da on i Boban Rajović nisu prodali nijednu kartu u Geteborgu.

