VEZANA KOSA, BEZ TRUNKE ŠMINKE, U OPUŠTENOJ VARIJANTI: Nikolija objavila fotografiju majke Vesne Zmijanac "Gospođa"
Nikolija Jovanović i Vesna Zmijanac u moru obaveza su odvojile slobodno vreme kako bi zajedno uživale i otišle na ručak.
U jednom restoranu Nikolija je slikala majku i otkrila kako izgleda u opuštenom izdanju.
U opuštenom izdanju
Vesna je sa osmehom na licu pozirala ćerki, te se jasno može videti kako izgleda bez trunke šminke iako ima naočare na licu.
Pevačica je na fotografiji i bez frizure, te joj je kosa samo ležerno zavezana u rep, dok je na sebi imala belu majicu.
Nikolija je objavila sliku majke i kratko napisala:
- Gospođa Vesna Zmijanac.
Spot kao stan na Svetom Stefanu
Vesna je nedavno otkrila na šta voli da potroši mnogo novca.
- Pesma "Idemo na more", čujem da je opet viralna, ili kako to već mladi kažu. Opet se sluša. To je ozbiljna pesma. U tom spotu se pojavljuje i Rambo Amadeus. Taj spot je koštao kao jedan stan na Svetom Stefanu u to vreme. Zbog tog spota ljudi nisu mogli da snime dnevnik jer su za potrebe tog spota bila zauzeta sva reportažna kola, koja su bila sa mnom na moru u Crnoj Gori. Taj spot je skup ko đavo i najbolji spot koji postoji - rekla je Zmijančeva, a onda se dotakla i današnjih spotova koje snimaju njene kolege.
Ovako je Vesna izgledala nekada:
- Toga više nema. To je mnogo skupo. Niko danas neće da da te pare, nego tako malo telefonom i to je sve. Tad je bilo mnogo ozbiljno i kvalitetno. Mi smo nekad imali ozbiljne reditelje, kamere, reportažna kola... - govorila je Vesna, a onda se prisetila i spota koji je snimljen u centru Beograda, u Knez Mihailovoj, gde su s njom u spotu bili i Slađa Delibašić, Sani Trik FX, Baki B3, a Đole Đogani je bio koreograf.
- Cela ta ekipa je bila fenomenalna. Bili smo mladi i ludi. To je čuvena pesma "Rat i brat". Fenomenalan spot i takođe dosta skup - prisetila se Zmijančeva.
Vesna Zmijanac o svom zdravlju: