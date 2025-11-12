Slušaj vest

Nikolija Jovanović i Vesna Zmijanac u moru obaveza su odvojile slobodno vreme kako bi zajedno uživale i otišle na ručak.

U jednom restoranu Nikolija je slikala majku i otkrila kako izgleda u opuštenom izdanju.

U opuštenom izdanju

Vesna je sa osmehom na licu pozirala ćerki, te se jasno može videti kako izgleda bez trunke šminke iako ima naočare na licu.

Pevačica je na fotografiji i bez frizure, te joj je kosa samo ležerno zavezana u rep, dok je na sebi imala belu majicu.

Nikolija objavila fotografiju majke Vesne Foto: Instagram

Nikolija je objavila sliku majke i kratko napisala:

- Gospođa Vesna Zmijanac.

Spot kao stan na Svetom Stefanu

Vesna je nedavno otkrila na šta voli da potroši mnogo novca.

- Pesma "Idemo na more", čujem da je opet viralna, ili kako to već mladi kažu. Opet se sluša. To je ozbiljna pesma. U tom spotu se pojavljuje i Rambo Amadeus. Taj spot je koštao kao jedan stan na Svetom Stefanu u to vreme. Zbog tog spota ljudi nisu mogli da snime dnevnik jer su za potrebe tog spota bila zauzeta sva reportažna kola, koja su bila sa mnom na moru u Crnoj Gori. Taj spot je skup ko đavo i najbolji spot koji postoji - rekla je Zmijančeva, a onda se dotakla i današnjih spotova koje snimaju njene kolege.

Ovako je Vesna izgledala nekada:

- Toga više nema. To je mnogo skupo. Niko danas neće da da te pare, nego tako malo telefonom i to je sve. Tad je bilo mnogo ozbiljno i kvalitetno. Mi smo nekad imali ozbiljne reditelje, kamere, reportažna kola... - govorila je Vesna, a onda se prisetila i spota koji je snimljen u centru Beograda, u Knez Mihailovoj, gde su s njom u spotu bili i Slađa Delibašić, Sani Trik FX, Baki B3, a Đole Đogani je bio koreograf.

- Cela ta ekipa je bila fenomenalna. Bili smo mladi i ludi. To je čuvena pesma "Rat i brat". Fenomenalan spot i takođe dosta skup - prisetila se Zmijančeva.

