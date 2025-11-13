Slušaj vest

Elena Karaman nedavno je konačno završila renoviranje imanja i kuće u Provansi, i to posle više od dve godine otkako je kupila ovu nekretninu na jugu Francuske, gde će i živeti sa svojim partnerom Dušanom Reljinom, saznaje Kurir.

Foto: Printskrin/Instagram

Iako su radovi na uređenju trajali mnogo duže nego što je planirano, sada je sve konačno uređeno i sređeno onako kako je ona i zamislila. Pored kompletno renovirane kuće, Elena je posebnu pažnju posvetila i hramu koji je podigla, a u kome već redovno izvodi ceremonije klanjanja paganskim božanstvima u koje veruje.

Uzgajaće lavandu

Ovaj hram je zamislila i kao prostor namenjen za radionice, predavanja, ceremonije i male ženske rituale, a u dvorištu ima i njeno "drvo mudrosti", mali bazen, ali i luksuzni kokošinjac.

1/8 Vidi galeriju Kuća Elene Karaman Foto: Printskrin Instagram

Luksuzno imanje u Luberonu, za koji je Karamanova iskeširala skoro 2,5 miliona evra, kupila je od novca koji je dobila prodajom vile na Kosmaju porodici Đoković. Kako se ono nalazi usred polja lavandi i okruženo je vinogradima, po kojima je ovaj deo Francuske poznat širom sveta, ona je odlučila da u narednom periodu počne da se bavi i proizvodnjom vina i gajanjem ove biljke.

Dizajnerka je još 2023. na Instagramu podelila sa svojim pratiocima fotografije imanja za koje je odlučila da će joj biti novi dom, ističući da je njen dolazak u Provansu bio pun pogodak.

- Moja duša je stigla kući - reči su kojima je tada Elena Karaman otkrila da započinje novo poglavlje života na jugu Francuske.

Ona se tada slikala kako šeta starinskim kamenim ulicama, poljima ispunjenim lavandom.

Foto: Printskrin Instagram

- Ovako obično počinje svaki novi projekat. Šetnja kroz imanje, upoznavanje s pulsom zemlje, frekvencijom u potrazi za glavnim energetskim vorteksom, koji nazivam "srce zemlje". U Provansi se živi sporo i lagano. Na svaki predračun se čeka i po nekoliko nedelja, ali biće ovo mali dragulj među poljima lavande i vinogradima. Nazvali smo ga "Polje tajni" ("Le Champ des Secrets"). Kad sam prvi put ovde bila, pre 12 godina, obećala sam sebi da ću jednog dana živeti u Luberonu. To je najmagičnije mesto na majci zemlji. I baš danas mi je javljeno da je prihvaćena moja ponuda za kuću iz mojih snova. Počinje novo poglavlje mog života u Provansi. Željno iščekujem nove avanture - napisala je svojevremeno ćerka Verice Rakočević.

Pokušali smo da kontaktiramo sa Elenom za komentar, ali je njen broj telefona poznat redakciji bio nedostupan.

1/9 Vidi galeriju Ćerka Verice Rakočević mnoge začudila dekoracijom kuće Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Elena je sebi već nekoliko puta uređivala dom u raznim delovima sveta, a sada je konačno na "najlepšem mestu", kako ona kaže.

Poznato je da je već bila uredila dve kuće na Kosmaju kraj Beograda, obe u svom specifičnom, rustično-luksuznom stilu. Jednu od njih je prodala Novaku Đokoviću i njegovoj porodici, dok je drugu dizajnirala tako da bude dom za nju, ali i sinove, koji s njom rado provode vreme.

Konačno slobodna

- Nekoliko poslednjih godina sam dozvolila sebi da budem veoma ranjiva, zaronila sam u svoje senke. To je drugi krug isceljivanja duše. Osećam sve još dublje i jače prihvatam svoje strahove. Posle tolikih godina rada na sebi isceljivanjem konačno mogu da kažem da sam slobodna. A sloboda je jedna od najvrednijih valuta. I kad si na pravom putu, čitav univerzum se zaveri da ti pomogne - napisala je Elena na Instagramu.

Foto: Pritnscreen/Instagram

