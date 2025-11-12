Slušaj vest

Otac pevačice Marije ŠerifovićRajko Šerifović, koji je preminuo u ponedeljak posle kraće i teške bolesti, sahranjen je danas u Kragujevcu na groblju Bozman.

Ćerka Marija i sin Danijel primali su saučešće u kapeli, a uz njih je i bivša Rajkova supruga Verica Šerifović, kao i majka pevača Jasna.

Oproštajno pismo

Ubrzo nakon završene sahrane, pevačica je na društvenim mrežama objavila privatan snimak sa svojim pokojnim ocem i napisala mu oproštajno pismo koje kida dušu.

Pismo Marije Šerifović prenosimo u celosti.

- Sigurna sam da niko nikada nije tiše, a više voleo svoju ćerku. Kao što sam sigurna i da niko nikada nije tiše, a više voleo svog oca. Nekada si mi nedostajao, nekada mi je bilo teško da pronađem način da na tebe ne budem ljuta. Najviše sam te volela kad si bio duhovit i pravio sitne pizdarije. Možda je nekad falilo malo više zagrljaja ili topla reč i razumevanje. Ali već znam šta bi rekao: "Ćerko, ni ti ni ja nismo p*čke, šta će nama to. Pa si nalazio svoje načine da mi pokažeš tu tihu, a nikad veću ljubav.

Često si govorio: Kako je moguće da ovakva baraba napravi ovakvo čudo. A napravio si ga! I ne samo to, nego je iza tog čuda došlo još jedno malo čudo najlepšeg osmeha, plave kose i zelenih očiju. Tvoj unuk Mario. Kome ću pričati kako mu je deda bio najveći šmeker i mangup u gradu Kragujevcu.

Niko nije voleo kako ja pevam kao moj otac. Najdraže mu je bilo da se k*rči po čarsiji kako mu je ćerka šampionka života. I jesam. Valjda sam morala to da budem ja. Tvoja.

Danas, kada nas napuštaš u fizickom obliku, želim da znaš da ceš nam svima nedostajati. Tvojim prijateljima, ekipi iz grada, sinu Danijelu. A najviše, iako neće da prizna tvojoj omiljenoj pevačici, tvojoj Veri. Onog dana kad te je u bolnici pitala „Da li me voliš“, smogao si snage da klimnes glavom. Doktori bi rekli pataloška ljubav. I neka je.

Želim da znaš da sam uspela da razumem i ništa ne zameram. Sve se to davno poravnalo. Ostaješ da živiš kroz mene, jer sam odavno uzela tvoje najbolje.

Tamo negde gore, baci pogled s vremena na vreme, zapali crveni Marlboro uz kratki espreso i znaj da je vredelo.

Zagrli mi strica. Zagrli mi brata. Onu moju plavojku, kraljicu, lepoticu, tvoju majku, a moju babu poljubi milion puta i kaži joj da je volim više od tebe i Verice zajedno. Bila je u pravu. Obistinilo se. Verica je jos luđa kao baba od nje.

Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario, naše porodice, prijatelji i tvoja omiljena pevačica i ljubav Verica. Počivaj u miru deda.

Deo pisma Rajku Šerifoviću pročitano je na sahrani kao govor i poslednji pozdrav.

