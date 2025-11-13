Slušaj vest

Anđela Vujović, poznatija kao Anđelina, sama vuče svoje kofere i diže ih u avionu, iako je oko nje bilo puno muškaraca, koji se uopšte nisu džentlmenski poneli prema njoj.

Pevačicu je naš paparaco uslikao na letu iz Milana u Beograd, gde je prisustvovala jednom događaju. Nakon što se nekako izborila s teškim prtljagom, ona je sela i prespavala ceo let, koji je kasnio skoro dva sata.

Kako je Anđelina istakla jednom prilikom, ona van javnog života i kamera vodi potpuno običan život, trenira i gotovo uvek je u sportskom izdanju.

- Uglavnom izgledam kao prosjak u toku dana, obično sam sa psima, šetam ih tri-četiri puta dnevno, pa sam uvek u sportskoj opremi, ali uvek u kolima imam neseser, štiklice, šminku, spremam se, jedem usput. Ja jedem pice, paste, hleb, ubiće me trener, jedem sve i gubim kilograme, valjda mi se ubrzao metabolizam od treninga - rekla je ona.

Baš kao i njene kolege, Anđelina ističe da se ne može pohvaliti prethodnom sezonom što se tiče nastupa.

- Radila sam, ali to nije ni blizu kao što je bilo. Oseća se neko ludilo u vazduhu, ali to nije samo kod nas, već svuda. Meni nije do života kada pogledam šta se u svetu događa, kada neko tamo dete umire od gladi, meni nije do muzike. Bilo je situacija kad je na moj nastup došlo 20 ljudi. Desilo se to jednom, a ja se ponašam kao da je tu 20.000 ljudi, pevam, zabavljam se. Najjače se provodim s mojih 20 drugara (smeh). Odradila sam ceo nastup, nisam uzela celu dogovorenu svotu novca i provela sam se nikad jače. Ja sam popila i baš smo se dobro proveli - priznala je Vujovićeva.

