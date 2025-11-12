Slušaj vest

Partnerka i menadžerka Hasana DudićaNataša Gluhović završila je u utorak veče u Urgentnom centru. Naš izvor koji se našao na licu mesta kaže da je bila u pratnji sina koji je bio vidno zabrinut.

Nju je dovezla Hitna pomoć, a, kako saznajemo, žalila se na jak bol u grudima, koji je osetila i pre nekoliko meseci.

Odrađena je kompletna analiza i nakon detaljnog pregleda lekar ju je hitno uputio na prijem u Koronornu jedinicu, ali je Nataša potpisala da ne ostaje na bolničkom lečenju. Dobila je odgovarajuću terapiju i neko vreme je bila pod nadzorom lekara, nakon čega je puštena kući.

Nataša Gluhović Foto: Printscren Instagram

Dan nakon odlaska u Urgentni centar pozvali smo Natašu kako bismo saznali kako se oseća i šta se zapravo dogodilo.

- Oko 17 sati osetila sam se loše. Bila sam kod kuće. Naš baštovan je pozvao hitnu, odmah su došli i na licu mesta obavili pregled. Insistirali su da idem u Urgentni, mada je to nisam htela, ali sam morala. Lekari su me dobro zbrinuli, uradili su sve neophodne analize i zahvalna sam im. Sa mnom je u Urgentni krenuo moj sin, a Hasan je takođe došao. Ostali smo do pet ujutru - kaže Nataša za Kurir i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Nataša Gluhović Foto: Kurir, Printscren Instagram

- Stiglo me sve što se dešavalo u prethodnom periodu, stres oko paljevine stana najviše. Sad se osećam dobro, kod kuće sam.

Podsetimo, Nataši su nedavno izgorela dva stana na Konjarniku u čije renoviranje je pre požara uložila 30.000 evra.

- Osećam se jako loše. Dva stana koja imam u toj zgradi, jedan do drugog, potpuno su izgorela, do remelja, sve je pretvoreno u ruinu. Ne mogu da verujem šta se desilo, pre samo dva meseca sam renovirala oba stana, sredila ih, sve je u njima bilo novo. Uložila sam u njih 30.000 evra - rekla je tada i objasnila kako je došlo do požara.