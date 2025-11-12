Slušaj vest

Aleksandra Jeftanović važi za jednu od naših najlepših dama sa javne scene, a mnogi ne mogu da poveruju da je nedavno napunila 50 godina.

"Ne bih sve ponovo"

- Za mene je rođendan pogled na kalendar, pogled na sat – da se odredimo u vremenu i vidimo gde smo i kuda idemo. U tom smislu mi nije bilo prijatno, ali sam se u sredu ujutru probudila potpuno rasterećena, laka i srećna. Imala sam da obavim posao, a taj posao sam izabrala i volim, s ljudima koje sam takođe izabrala i volim. Ostaje da rođendan obeležim s prijateljima. Ponosna sam na svakog od njih i na činjenicu da ih nemam mnogo, što je takođe stvar mog izbora. Svi su pravi i svima njima, bilo da su to poslovni saradnici ili iz privatnog života, zahvalna sam što su tu i što su takvi kakvi jesu. Sve je to deo pravog puta, koji nije uvek bio lak, ali je moj. Ne bih sve ponovo, ali bila sam uvek iskrena prema sebi i spremna na posledice svojih odluka. Stajala sam iza njih i kad su bile loše. Žene su iskustvena bića, mnogo puta sam išla glavom kroz zid, ali ko nije - govorila je Aleksandra.

Na pitanje da li je zadržala neku zabludu iz mladosti, bivša voditeljka je rekla:

- Kako nisam! U mladosti sam bila puna poverenja u život i stvarno sam verovala da će na kraju sve biti dobro. I dalje verujem u srećan kraj i u ljude, samo sada imam rampu.

"Govorim ono što mislim"

- Nemam filtere, već govorim ono što mislim, a ljudi prihvataju – kako ko i kako kad. Saša mi nekad kaže – dobro, zašto to radiš, šta misliš da time postižeš, ne žele svi da čuju istinu. Ne namećem svoje mišljenje, ali ako me neko pita za njega – dobiće iskren odgovor. Kako će ga prihvatiti – nije moj posao, ali sigurno je da sam dobronamerna - rekla je ona.

Ona je otrkila održava liniju.

- Dugo sam se oslanjala na veoma dobru genetiku, a i moj tempo života ne podrazumeva mnogo sedenja. Sada, kad sam napunila pedeset (eto, prihvatila sam to), mora da se vodi borba, ali u gardu sam celog života. Jedna od rezolucija je da za 21 dan uspostavim naviku da ne grešim u ishrani i da odolevam hedonizmu, što nije lako, jer mi je hrana veoma važna. Sada mora red, rad i disciplina.

