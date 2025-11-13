Slušaj vest

Jelena Egorova, devojka poreklom iz Mongolije, predstavljaće Srbiju na izboru za Miss Universe koji se održava 21. novembra u Tajlandu. Ova tema je uzdrmala javnost, a tim povodom oglasila se nekadašnja mis Jugoslavije i pevačica Andrijana Anči Dabetić.

"Lepa je devojka, ali..."

Iako tada zbog političke situacije nije imala priliku da zasija na svetskim izborima lepote, Anči i dalje važi za pravu damu koja pleni elegancijom i stavom a upravo je njen najnoviji komentar o aktuelnoj misici Srbije izazvao buru na mrežama.

1/7 Vidi galeriju Mongolka Jelena Egorova, predstavnica Srbije na Mis Univerzuma 2025 Foto: Screenshot YT, Instagram/msjelenae, Printscreen/ Instagram/ msjelenae

- Lepa je devojka, ne sporim to, ali Srbija ima toliko prelepih devojaka da ne vidim razlog da nas predstavlja neko ko nije rođen ovde. Naše cure imaju tu posebnu, upečatljivu lepotu kad se pojave, svi ih zapamte! To je nešto što se ne može naučiti, to se nosi u sebi. Svakako joj želim sreću, ali uvek ću glas dati našima - rekla je Anči, bez zadrške.

1/11 Vidi galeriju Anči nekad i sad Foto: Privantna arhiva, Printsc Youtube, Printscreen

"Ovo je za nas skandal"

Podsetimo, Vesna De Vinča je rekla da je zabrinjavajuće to što neko ko nema nikakve konekcije sa našom zemljom odlučuje o tome ko će predstavljati Srbiju na međunarodnoj sceni.

Vesna de Vinča Foto: Kurir Televizija

- Niko je nije izabrao. Albanke predstavljaju više država, kako to? Dakle, potpuni haos je nastupio u organizaciji Mis univerzuma. Ovo za naš je ogroman skandal, a najveći skandal se dogodio kada je jedan od organizatora napao Mis Meksika. Međutim, oni znaju da su aktuelni i sveobuhvatni i da imaju zastupljene sve države. Ukoliko nemaju neku državu, onda uzmu neku bukerku da im predloži, pa ona predloži Mongolku, Ruskinju, nevažnu osobu… Ova Mongolka ne zna srpski, a ja garantujem da ona nema pasoš, nema ni uslova za to, ona laže i svi oni lažu, ova organizacija Mis univerzuma se raspada - rekla je De Vinča za Kurir.

Kurir/Grand

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: