Pevačica Olja Karleuša stekla je veliku popularnost dvehiljaditih godina, a njena odluka da se povuče sa javne scene tada je sve iznenadila.

Olja je u braku sa biznismenom Predragom sa kojim ima sina, a u poslednje vreme je aktivnija na mrežama gde možemo videti kako danas živi.

Olja uživa u putovanjima i vremenu provedenom sa porodicom, a iako je dugo imala tamnu kosu, sada je ponovo plavuša.

Razvila biznis

Sa suprugom je razvila i biznis na Kopaoniku, a kako je istakla, ona od pevanja nije ni živela te joj nije bio problem da batali karijeru.

- Ja od pevanja nisam živela, to je bio hobi od kog sam zarađivala fino. Nisam nikakav direktor, moj suprug je direktor firme. Moj suprug i ja smo se upoznali ja sam imala 23 godine, a on 26. I sad kad čujem ‘Uspešan suprug’…Kada smo se nas dvoje upoznali, ne mogu da kažem ko je bio uspešniji, oboje smo bili mladi i uspešni. Za 20 godina našeg života i braka, naravno da smo napredovali. Stvarali smo oboje, a u stvari napredovala je naša kuća - rekla je ona, pa dodala:

- Svaka pevačica može da nađe sebi muškarca koji je imućan, ali u današnje vreme sve više muškaraca traži pevačice koje su imućne kako bi njihov život bio komforniji i lagodniji. I odmah su menadžeri, odmah gledaju na koji način će olakšati svoj život i medijski da se propagiraju.

