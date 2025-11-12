Slušaj vest

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Nenada Macanovića Bebicu koji nije želeo pred Filipom Đukićem da komentariše svoju temu.

- Ja ovde neću pričati o odnosu s Teodorom pogotovo jer je tu Đukić, a neću dozvoliti da se iko sprda sa Teodorom i našim odnosom od dve godine i ja ću je uvek braniti - rekao je Bebica.

- Ko se konkretno sprda? - upitao je Bora.

- Sve odgovore ćete dobiti za crnim stolom - rekao je Bebica koj je tokom dana plakao.

- Ja te razumem - rekao je Bora.

