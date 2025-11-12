U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Nenada Macanovića Bebicu koji nije želeo pred Filipom Đukićem da komentariše svoju temu .

- Ja ovde neću pričati o odnosu s Teodorom pogotovo jer je tu Đukić, a neću dozvoliti da se iko sprda sa Teodorom i našim odnosom od dve godine i ja ću je uvek braniti - rekao je Bebica.