Bebica najavio raskrinkavanje Teodore nakon što ga je šutnula zbog Filipa
Stars
BEBICA NAJAVIO URNISANJE TEODORE! Nakon što ga je ostavila zbog Filipa rešio da joj se osveti: Izneću najveće tajne...
Slušaj vest
U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Nenada Macanovića Bebicu koji nije želeo pred Filipom Đukićem da komentariše svoju temu.
- Ja ovde neću pričati o odnosu s Teodorom pogotovo jer je tu Đukić, a neću dozvoliti da se iko sprda sa Teodorom i našim odnosom od dve godine i ja ću je uvek braniti - rekao je Bebica.
- Ko se konkretno sprda? - upitao je Bora.
- Sve odgovore ćete dobiti za crnim stolom - rekao je Bebica koj je tokom dana plakao.
Bebica i Teodora Foto: Printscreen YouTube, Printscreen
Vidi galeriju
- Ja te razumem - rekao je Bora.
Detaljnije pogledajte u nastavku:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši