Milijana Bogdanović (27), koja je postala poznata nakon učešća u rijalitiju Parovi i braka sa 53 godine starijim Milojkom Božićem, otvorila je dušu za Kurir!

Iskreno je govorila o svojim bivšim ljubavima, prevarama, kao i o mogućem ulasku u rijaliti Elita 9.

O bivšem partneru kojeg je uhvatila u preljubi

- Baš sam pre neki dan pričala s kolegom, jer radimo na istom mestu, i dotakli smo se teme moje veze sa Aleksandrom. To je bila jaka, fatalna ljubav, ali i pogubna za oboje. Naš odnos je trajao oko dve i po godine. On je tada bio u braku i često se svađao sa ženom zbog mene. Pokušali smo kasnije da izgladimo odnose, ali jednostavno nije išlo. Sad smo na istoj poziciji, kolege i ništa više - iskreno je priznala Milijana.

Nije trenutno u vezi

- Ne, trenutno nisam u vezi. Prethodni dečko me je prevario, a poslednjeg sam ja ostavila, jer sada nisam spremna za vezivanje. Nije mi probudio ono ludilo koje su uspeli neki prethodni. Zanimljivo je da i dalje imamo zajednički profil na društvenim mrežama, oboje znamo šifru, ali više ne komuniciramo. Upoznao me je sa svojom ženom - ona je divna osoba, zove se isto Milijana kao ja! Super se slažemo. Njega ne bih komentarisala. Bili su dugo u braku, došlo je do prezasićenja... Inače, on ima 70 godina – otkriva Milijana.

Mlađi je ne zanimaju

- Nisam razmišljala da budem s mlađim dečkom. Meni je prirodno da muškarac bude stariji, možda ja idem u ekstrem, ali mislim da tako treba da bude – poručila je kroz osmeh.

O potencijalnom ulasku u Elitu 9

- Ne trudim se da budem u centru pažnje, ponašam se prirodno, i možda me zato ljudi vole. Razmišljala sam o ulasku u Elitu, ali ne sada, već u nekom drugom trenutku. Volela bih da me pozovu, ne iz finansijskih razloga, hvala Bogu nisam u problemima, ali znamo svi zašto ljudi tamo ulaze. Mislila sam da će novinari prestati da me zovu, ali i dalje me stalno kontaktiraju! Vodim sasvim običan život - idem na pijacu, spremam ručak, radim, ali me ljudi i dalje prepoznaju - kaže Milijana.

"Kajem se zbog veze s Milojkom"

– Kajem se zbog odnosa sa Milojkom i Ivanom Gavrilovićem. Nisam se ponašala kako treba, izvukli su najgore iz mene, a ja nisam takva osoba. Iskreno, Milojka se više ni ne sećam. Ne znam zašto me ljudi i dalje pitaju za njega – ja sam njega davno zaboravila, ne zanima me! – zaključila je Milijana.

