Slušaj vest

Između ostalog Vesna je ispričala da ju je suprug prevario sa konobaricom dok je ležala u porodilištu.

- Poslednjih nekoliko meseci on se uhvatio sa tom komšinicom koja drži kafić, konobaricom. Nekoliko puta sam išla da joj bacim bombu, da je zapalim, sa sve stomakom, bila sam trudnica, svi su me znali po gradu, policija, one racije i tako dalje. Međutim, razmišljam, ma ne, mučiću je na drugi način. Ona će njega da želi, a on mene neće da ostavi, jer je to još jedna više muška kukavica, kad su emocije u pitanju znam koliko me voli, ma pržiću ja vas oboje na tihoj vatri. I tako je i bilo - ispričala je Vesna jednom prilikom i dodala:

- I pazi, oni nisu imali intimne odnose, ona je i tad tvrdila da ih nije bilo, da sam budala, da tripujem i tako dalje. Međutim, takvu sam akciju sprovela, odmah sam ustala iz kreveta posle porođaja, pa vrtela telefone, postavila sam im zamke i uhvati ga u jednom momentu: "Ej, ej, brzo mi oslobodi hitno mi treba", jer tad nije bilo mobilnih, samo su postojali fiksni telefoni. Pitam ga: "Zašto da ovoj kokoški pozoveš taksi i dok ne dođe muž koji zatvara kafić?".

"Varao me je u našem krevetu dok sam se porađala"

1/8 Vidi galeriju Vesna Rivas nekad i sad Foto: Kurir Televizija, Facebook, Dado Đilas

Kako je ispričala Vesna Rivas njen bivši suprug je ljubavnicu doveo u njihov krevet.

- Znaš šta je tu u meni poražavajuće bilo i što nisam mogla da sačuvam sebe od sebe? Pola ljubavi je otišlo tad, pazi, imali smo para, mogao je da je odvede bilo gde, u hotel, hostel... Mogao je s njom da vodi ljubav gde god je hteo, uvek bih mu verovala i nikad ga nisam proveravala, njemu nikad nisam ulazila u novčanik da vidim crtice, ceduljice i kad je bio po putevima mogao je da radi šta hoće. U momentu kad se porađam, znači rađam najveći blagoslov od Boga, ti mene tog momenta varaš u našem krevetu, kako to boli! To je izdaja, to nije prevara, pola ljubavi je otišlo! - rekla je nedavno za Kurir.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: