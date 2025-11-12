NOĆAS ĆE U BEOGRADU BITI HAOS I LOM

Večeras će čuveni Halid Muslimović, jedan od najvoljenijih pevača narodne muzike, održati svoj dugo iščekivani koncert u beogradskom Sava Centru. Popularni pevač ne krije uzbuđenje i emocije pred susret sa publikom koja ga verno prati već decenijama.

- Uvek se posebno radujem Beogradu. Sava Centar ima dušu, ima energiju. To nije samo bina i publika, to je susret sa emocijom koja traje čitav život - poručuje Halid pred večerašnji nastup.

Publiku večeras očekuje nezaboravno veče ispunjeno najvećim hitovima iz njegove bogate karijere, ali i pesmama koje se dugo nisu mogle čuti uživo.

Za Halida, koncert u Sava Centru nije samo još jedan nastup, to je emotivan susret sa generacijama koje su uz njegove pesme odrastale, volele i plakale. Biće to noć za pamćenje, puna emocija, nostalgije i iskrene energije kojom Halid već godinama osvaja srca publike širom regiona.

Folk pevač potpisuje čak 700 autorskih dela

Njegove pesme pevaju svi. Mnogi pevači su i priznali da zahvaljujući njegovim hitovima poput "Evo ide nevesta" na svadbama uzimaju najveće bakšiše, a malo ko zna da je on autorih i mnogih svojih pesama. Halid je pisao i za svoje kolege, te je nedavno u jednoj emisiji ispričao da ima oko 700 autorskih dela.

