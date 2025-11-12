Slušaj vest

Folk zvezda Halid Muslimović održaće veliki solistički koncert večeras u Plavoj dvorani Sava centra.

Poznat kao perfekcionista, Halid je sa muzičarima danima unazad prelazio kompletan repertoar i istakao da joj je izbor pesama koje će izvesti na koncertu bio najveća "muka", ali da su pažljivim odabirom određene one najsavršenije.

Prva na njegov koncert pristigla je Milena Plavšić koja je ishvaila kolegu i otkrila neke sočne detalje.

"Devojke su ludele za njim"

1/5 Vidi galeriju Milena Plavšić na koncertu Halida Muslimovića Foto: Nemanja Nikolić

Pevačica je priznala da je bila svedok kako su mnoge pevačice padala na njegov šarm, ali i da zna koliko je ostatak devojaka ludeo zanjim.

Milena je potom istakla da je ona već bila na estradi kada se Muslimović pojavio i da je odmah znala da će biti jedan od najuspešnijih pevača na ovim prostorima.

"On se održao na estradi, to mi je mnogo drago, još uvek organizuje koncerte i puno mi je srce zbog toga", istakla je Milena pa se nadovezala.

Milena Plavsic otkriva kakav smeker je bio Halid u jeku najvece popularnosti Izvor: Kurir

"To su bile turneje gde je bilo nas dosta kolega, išlo je nas po 30, 40, i svi zajedno putujemo, i zaista su devojke ludele za Halidom."

Pogledajte dodatni snimak: