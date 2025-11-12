Slušaj vest

Balkanska zvezda Halid Muslimović večeras organizuje svoj koncert u Plavoj dvorani Sava Centra za čiji se spektakl tražila karta više.

Halid se obratio prisutnim medijima i otrkio da veče koje je pred nama nije samo koncert već emocija koja traje čitav život, a u jednom trenutnu svi pogledi su bili usmereni ka njegovom bratu.

Halidov brat pravi gospodin

Halidov brat, Senad Muslimović, pojavio se u elegantnom plavo-crnom odelu, vitke linije i muževnog stasa.

Iako je Halid važi za jednog od najvećih zavodnika nema sumnje da će ženski rod potpuno "odlepiti" nakon što shvati koliko je veliki frajer i njegov brat.

Brat Halida Muslimovića Foto: Nemanja Nikolić

Milena Plavšić otkrila da su za Halidom ludele žene

Pevačica je istakla da je ona već bila na estradi kada se Muslimović pojavio i da je odmah znala da će biti jedan od najuspešnijih pevača na ovim prostorima, ali i da su sve žene "ludele" za njim.

Milena Plavsic otkriva kakav smeker je bio Halid u jeku najvece popularnosti Izvor: Kurir

"To su bile turneje gde je bilo nas dosta kolega, išlo je nas po 30, 40, i svi zajedno putujemo, i zaista su devojke ludele za Halidom."

Pogledajte dodatni snimak: