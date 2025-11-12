SVI ZNAMO KOLIKI JE ZAVODNIK HALID MUSLIMOVIĆ, A OVAJ GOSPODIN JE NJEGOV BRAT! Izgleda vrlo privlačno, žene će odlepiti kada pogledaju ovu fotku
Balkanska zvezda Halid Muslimović večeras organizuje svoj koncert u Plavoj dvorani Sava Centra za čiji se spektakl tražila karta više.
Halid se obratio prisutnim medijima i otrkio da veče koje je pred nama nije samo koncert već emocija koja traje čitav život, a u jednom trenutnu svi pogledi su bili usmereni ka njegovom bratu.
Halidov brat pravi gospodin
Halidov brat, Senad Muslimović, pojavio se u elegantnom plavo-crnom odelu, vitke linije i muževnog stasa.
Iako je Halid važi za jednog od najvećih zavodnika nema sumnje da će ženski rod potpuno "odlepiti" nakon što shvati koliko je veliki frajer i njegov brat.
Milena Plavšić otkrila da su za Halidom ludele žene
Pevačica je istakla da je ona već bila na estradi kada se Muslimović pojavio i da je odmah znala da će biti jedan od najuspešnijih pevača na ovim prostorima, ali i da su sve žene "ludele" za njim.
"To su bile turneje gde je bilo nas dosta kolega, išlo je nas po 30, 40, i svi zajedno putujemo, i zaista su devojke ludele za Halidom."
Pogledajte dodatni snimak: