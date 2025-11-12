Slušaj vest

Večeras će čuveni pevač narodne muzike Halid Muslimović, jedan od najvoljenijih izvođača domaće estrade, održati svoj dugo iščekivani koncert u beogradskom Sava Centru. Ovaj spektakl privukao je veliku pažnju javnosti, a pored brojnih Halidovih kolega i prijatelja, u publici su bili i članovi njegove porodice.

Posebno je blistala Halidova snajka, prelepa Maja Muslimović, koja je elegantnim izgledom i osmehom očarala sve prisutne.

Ko je Halidova snajka?

Halid Muslimović koncert u Sava Centru (2).jpeg
Foto: Nemanja Nikolić

Maja je tokom svoje karijere bila izuzetno aktivna u svetu manekenstva, krasila je naslovnice stranih magazina, pojavljivala se u reklamnim kampanjama i muzičkim spotovima. Ipak, danas je posvećena porodici i sopstvenom biznisu, što se jasno vidi na njenim društvenim mrežama, gde često objavljuje tople porodične trenutke sa suprugom Enisom i njihovom decom.

Enis i Maja već godinama žive u skladnom braku, a zajedno odgajaju sina i ćerku, koji su centar njihovog sveta.

Večeras će čuveni Halid Muslimović, jedan od najvoljenijih pevača narodne muzike, održati svoj dugo iščekivani koncert u beogradskom Sava Centru Foto: Nemanja Nikolić

Porodična idila daleko od svetla reflektora

Daleko od očiju javnosti, porodica Muslimović uživa u mirnom i srećnom životu u Prijedoru, negujući prave porodične vrednosti i sklad kojem mnogi mogu samo da zavide.

Dok Halid Muslimović i dalje puni dvorane širom regiona, njegov sin Enis i snajka Maja dokazuju da se uspeh, ljubav i porodična sreća mogu savršeno spojiti, i to bez prevelike pompe.

Ne propustiteStars"SVEDOK SAM DA SU MNOGE PEVAČICE PALE NA NJEGOV ŠARM" Milena Plavšić otkrila kakav je Halid bio zavodnik: Za njim su devojke ludele...
Halid Muslimović (5).jpeg
StarsHALID MUSLIMOVIĆ VEČERAS PUNI SAVA CENTAR: Ovo nije samo koncert, već emocija koja traje ČITAV ŽIVOT! Uskoro sledi spektakl
Halid Muslimović (16).jpeg
Stars„VIDEO SAM GA MRTVOG, RUKE MU BILE POLOMLJENE, TELO PUNO UBODA..“ Halid Muslimović otkrio najmračniju tajnu svog života: Smrt oca pod misterioznim okolnostima
halid.jpg
Stars"NISAM IMAO KUĆU, SPAVALI SMO NA DUŠEKU NA NADUVAVANJE" Halid Muslimović o odluci koja je uzdrmala njegov treći brak: U teškoj situaciji došlo je do nesuglasica
IMG-20250930-WA0100.jpg

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP563 Izvor: Kurir TV