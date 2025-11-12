Slušaj vest

Večeras se održava koncert Halida Muslimovića koji je okupio brojne poštovaoce narodne muzike, ali i mnoge poznate ličnosti sa domaće estrade.

Među njima je i pevačica Sanja Maletić, koja je privukla veliku pažnju prisutnih.

Sanja je došla da podrži kolegu i uživa u večerašnjem spektaklu, a njen dolazak nije prošao nezapaženo.

1/4 Vidi galeriju Sanja Maletić stigla na koncert Foto: Nemanja Nikolić

Sanjina trudnoća najduže čuvana tajna

Svojevremeno je u javnost dospela vest o njenoj trudnoći, za koju se ispostavilo da je bila najduže čuvana tajna na estradi.

Kako se navodi, gotovo svi iz njenog bliskog i profesionalnog okruženja su znali da je ona u drugom stanju, ali su diskretno poštovali njenu želju da to ne iznosi u javnost sve do momenta kada je informacija javno objavljena.

Sanja Maletic stigla da uziva na koncertu Halida Muslimovica Izvor: Kurir

Večeras na koncertu Halida Muslimovića, Sanja Maletić blistala je od sreće i zadovoljstva, dok su prisutni komentarisali koliko zrači i koliko joj prija ovo razdoblje u životu.

Pogledajte dodatni snimak: