OVO JE NAJDUŽE ČUVANA TAJNA NA ESTRADI! Sanja Maletić stigla na koncert kod Halida Muslimovića pa otkrila nešto što će ostati upamćeno
Večeras se održava koncert Halida Muslimovića koji je okupio brojne poštovaoce narodne muzike, ali i mnoge poznate ličnosti sa domaće estrade.
Među njima je i pevačica Sanja Maletić, koja je privukla veliku pažnju prisutnih.
Sanja je došla da podrži kolegu i uživa u večerašnjem spektaklu, a njen dolazak nije prošao nezapaženo.
Sanjina trudnoća najduže čuvana tajna
Svojevremeno je u javnost dospela vest o njenoj trudnoći, za koju se ispostavilo da je bila najduže čuvana tajna na estradi.
Kako se navodi, gotovo svi iz njenog bliskog i profesionalnog okruženja su znali da je ona u drugom stanju, ali su diskretno poštovali njenu želju da to ne iznosi u javnost sve do momenta kada je informacija javno objavljena.
Večeras na koncertu Halida Muslimovića, Sanja Maletić blistala je od sreće i zadovoljstva, dok su prisutni komentarisali koliko zrači i koliko joj prija ovo razdoblje u životu.
Pogledajte dodatni snimak: