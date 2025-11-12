Slušaj vest

Voditeljka Dušica Jakovljević podelila je na društvenim mrežama sa čim se suočava, pa je u sve umešala i kolegu Milana Miloševića.

- Inače, pošto sam dobila pozive kolega na račun kletvi koje sam dobila, da se oglasim... Istina je, moj dragi kolega Milan Milošević mi je poslao "poruke" koje su mi upućene od strane jedne žene - počela je Dušica Jakovljević, pa nastavila:

Foto: Printscreen

- Strašno je šta sebi ljudi daju za pravo i na koji način. Ne obazirem se, meni je to ispod časti da na taj način komuniciram sa bilo kim, tu negativnu energiju ostavljam onim osobama od kojih i dolaze.

Dušica nije želela da ulazi u detalje, ali je navela:

- Rođena sam na Svete Vrače, verujem u Boga, te ću ovih dana "pojačati" malo molitvu Svetog Kiprijana! S verom u Boga i molitvu za spasenje svih tih grešnih i zalutalih duša, Dušica Jakovljević.

Mora na sedmu operaciju nosa

Inače, Dušica je nedavno otkrila da će ponovo morati da koriguje nos.

1/14 Vidi galeriju Dušica Jakovljević Foto: Jelena Simonović, Printscreen Pink, Printscreen/Instagram

- Desilo se da sam imala šest intervencija na sinusima - nehirurških, rađenih radiotalasima. To je ono što mnogi pogrešno tumače kao šest operacija. Pored toga imam i šest alergija. Inače, genetski sam sklona devijaciji, jer i sa tatine i sa mamine strane u porodici imamo jake kosti. U jednom trenutku sam poželela da svoj nos malo skratim i smanjim, jer mi se to jednostavno dopadalo. Pridržavala sam se svih preporuka tokom oporavka, ali se nos, nažalost, urušio na jednu stranu dok je zarastao. Upravo na mestu gde je bila devijacija srušio se prednji deo. Nije ništa strašno, ali me očekuje još jedna operacija koja bi trebalo sve da ispravi, jer se radi - rekla je voditeljka u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: