Pevačica Rialda Karahasanović danas slavi 33. rođendan, a povodom svog posebnog dana obratila se i pratiocima na Instagramu.

Na profilu je podelila niz dirljivih čestitki koje je primila, među kojima se posebno istakla poruka njenog supruga, 11 godina starijeg biznismena. On je objavio njihove zajedničke fotografije i javno joj čestitao, želeći da ovaj trenutak učini još posebnijim.

Brzo vratila liniju nakon porođaja

Pevačica se porodila u oktobru prošle godine, a nedavno se skinula na plaži i pokazala prezgodno telo.

Naime, iako se nedavno porodila i dobila ćerku, Rialda se pohvalila izvajanom figurom, dok su joj grudi bile u prvi plan, kao i uzak struk.

Rialda je otkrila da se porodila carskim rezom, ali je imala krizne periode nakon porođaja.

- Hormoni nisu zezancija, mene je uhvatilo od sredine trudnoće. Dešavalo mi se da se igram sa detetom, pa plačem, tako je bilo dva meseca posle porođaja, ali Bogu hvala nije dalje išlo.

