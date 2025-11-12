ASMIN PRIZNAO DA OTKIDA NA MAJU, ZABORAVIO NA STANIJU! Evo kakav plan je osmislio: Gledamo se po celu noć... Odluka je pala
Asmin Durdžić otkrio je Bori Santani i Aleksandri Jakšić u rijalitiju "Elita 9" da će sutra tražiti od Maje Marinković da ga ošiša na ćelavo.
Aleksandra je uspela da ga navuče i da prizna da mu se Maja dopada.
- Sutra ću reći Maji da me ošiša na ćelavo - rekao je Alibaba.
- Majke ti? Ona je frizerka - rekla je Jakšićka.
- Stvarno? Hoću da me ošiša na ćelavo, ja sam već bio ćelav i pravimo šou - rekao je Asmin.
Sviđa ti se Maja je l'? - upitala je Jakšićka.
- Sviđa mi se to nadmetanje s njom - rekao je Alibaba.
- Posmatrala sam vas sinoć - dodala je Jakšićka.
- Gledala je sinoć celu noć u mene, kao i svaku žurku. Samo što ona to dobro upakuje - rekao je Alibaba.
- Gledaš i ti u nju - rekla je Jakšićka.
- Pa da, ali i ona u mene - rekao je Alibaba.
Stanija progovorila o svom emotivnom statusu
- Jedno vreme ću sad biti solo, to mi je sad potrebno. Posvećena sam sebi, dragim ljudima, poslu. Posle svega sa Asminom više ništa ne može da me iznenadi, definitivno - rekla je ona nedavno.
