Slušaj vest

Plava dvorana Sava centra večeras je bila ispunjena emocijama, aplauzima i iskrenim prijateljstvom, kada je folk zvezda Halid Muslimović ugostio svog velikog prijatelja i kolegu, Ferida Avdića, kao drugog gosta na koncertnom spektaklu "Mene je učilo vrijeme".

Publika je burnim aplauzom dočekala trenutak kada je Halid, sa osmehom i vidnim uzbuđenjem, najavio svog dragog gosta:

•⁠ ⁠Ovo je čovek koji ne samo da je moj veliki prijatelj, već i pevač čiju karijeru iskreno poštujem. Ponosan sam što sam autor njegove pesme "Kolo ljubavi", a još ponosniji što večeras sa mnom deli ovu scenu, Ferid Avdić.

Ferid, praćen ovacijama, prišao je Halidu i uz osmeh odgovorio:

•⁠ ⁠Halide, hvala ti, brate moj. Ovo večeras nije samo koncert, ovo je dokaz da pravo prijateljstvo i prava muzika traju zauvek.

drugi gost na Halidovom koncertu Izvor: Kurir

Uz pratnju orkestra, Avdić se zatim obratio publici onako, kako najbolje zna, muzikom i pesmom. Redom su se nizali njegovi hitovi "Dijana ljubavi", "Tvoje oči plave" i "Izađi mala", koje je publika pevala uglas, stvarajući atmosferu nostalgije.

Halidova noć je protekla u duhu pesme, emocije i prijateljstva, a okosnica celog koncerta bila je ljubav prema muzici i ljudima koji je istinski osećaju.

Pogledajte dodatni snimak: