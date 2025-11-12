INTIMNE SCENE U NJENOM SPOTU SU BILE STVARNE! Našoj pevačici muškarac dodirivao grudi, srela ga je posle 20 godina i nije mogla da veruje...
Pre više od dve decenije pevačica Zorana Pavić snimila je provokativniji spot za pesmu "Žetva".
Naime, u kadrovima se vidi kako joj muškarac dodiruje grudi.
Zorana je ovaj spot snimila pre više od dvadeset godina, a manekena koji joj je tada bio partner nedavno je srela u jednom emisiji i to sasvim slučajno.
- Čekaj meni pada svetlost… Je l’ bio u "Žetvi". Padalo mi je inokosno svetlo, ne vidim čoveka, prezgodan je, samo takvi su bili u mojim spotovima – rekla je Zorana tada oduševljeno, a muškarac iz njenog spota je danas kamerman.
Zorana ne veruje u brak
Zorana je priznala da ne veruje u brak, kao i da taj papir za nju ništa ne znači.
- Imam iskustvo zajedničkog života, ali je moj stav po pitanju braka taj da imam averziju prema papirima. Čini mi se da papir donesi probleme jer ne postoji papir koji može da sačuva ljubav. Radujem se venčanjima bliskih ljudi, ali tu sebe ne vidim. Mnogo više nesrećnih brakova znam nego srećnih. Ne znamo šta donosi dan, a šta noć, ali to ne možemo da znamo. Ako se ljudi vole, papir im ne treba. Kad govorimo o deci, obožavam ih, ali sam smatrala da, ako treba da mi se desi dete, to može da bude isključivo sa čovekom koji me voli i kog volim. Neke sam volela, ali nije bilo suđeno da s njima imam decu. Znam da bih bila odlična majka, znam da je lako roditi dete, ali odgajanje je velika stvar i odgovornost, rekla je nedavno Zorana.
Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: