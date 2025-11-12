Zorana ne veruje u brak

- Imam iskustvo zajedničkog života, ali je moj stav po pitanju braka taj da imam averziju prema papirima. Čini mi se da papir donesi probleme jer ne postoji papir koji može da sačuva ljubav. Radujem se venčanjima bliskih ljudi, ali tu sebe ne vidim. Mnogo više nesrećnih brakova znam nego srećnih. Ne znamo šta donosi dan, a šta noć, ali to ne možemo da znamo. Ako se ljudi vole, papir im ne treba. Kad govorimo o deci, obožavam ih, ali sam smatrala da, ako treba da mi se desi dete, to može da bude isključivo sa čovekom koji me voli i kog volim. Neke sam volela, ali nije bilo suđeno da s njima imam decu. Znam da bih bila odlična majka, znam da je lako roditi dete, ali odgajanje je velika stvar i odgovornost, rekla je nedavno Zorana.